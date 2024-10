Nina Mueggler, Klara Bourban (dir.), Curiosités galantes au XVIIe siècle

Le mouvement #Metoo semble avoir sonné le glas de la galanterie, désormais souvent perçue comme une pratique réactionnaire et sexiste, au service du patriarcat. Pourtant, au XVIIe siècle, époque de sa naissance, il en va tout autrement : loin de soumettre la femme à la volonté de l’homme, la galanterie vise à instituer des rapports harmonieux et équilibrés entre les genres. Issue de la culture des salons typiques du règne de Louis XIV, la galanterie caractérise alors un idéal à la fois social, politique et littéraire – une façon élitiste d’être au monde.

Ce livre se veut un cabinet de onze « curiosités galantes », présentées par les étudiant·e·s qui ont participé au séminaire de Master « La galanterie française en question » donné par Nina Mueggler à l’Université de Fribourg. Chacune des contributions donne à savourer et à comprendre un texte méconnu du « Grand siècle » relatif à la galanterie, afin de faire apparaître les richesses, les paradoxes et les surprises que renferme cette notion aujourd’hui en crise. Écrites sous forme de résumés, scénographies, mises en vers, pastiches, adaptations, ces contributions ludiques ont une mission : dépoussiérer les textes galants !

Contributions de : Elise Agati, Alexia Boegler, Klara Bourban, Laurane Crettenand, Mathilde Féraud, Amélie Guignard, Cyrille Jaquerod, Jessie-Joy Kuonen, Ariana Milacic, Emma Neuhaus, Malaury Quinodoz, Elisa Sauthier.