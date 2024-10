Collectif, 100 000 ans de beauté

Sous les directions scientifiques de Pascal Picq, Georges Vigarello, Marc Nouschi et Françoise Gaillard.

100 000 ans de beauté réunit les contributions de plus de trois cent auteurs issus de diverses cultures, ou espaces linguistiques, et d’environ trente-cinq nationalités. La quête de beauté obsède l’espèce humaine depuis plus de cent mille ans. Le corps humain est son médium privilégié. Modelage du corps et définitions de canons, soins et applications de couleurs, coiffures et ornements, nudité et vêtements, l’extravagante variété de ces signes forme un langage qui dit l’appartenance culturelle, le genre, l’époque, l’âge et le statut social.