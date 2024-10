Deux bourses de doctorat sur Alice Ceresa aux universités de Berne et de Zurich / Due borse di dottorato su Alice Ceresa alle Università di Berna e di Zurigo

Le présent avis annonce la publication de l'appel à deux bourses de doctorat aux universités de Berne et de Zurich (SUISSE), dans le cadre du projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique «Arcipelago Ceresa: edizione digitale degli inediti, dispersi, postumi. Gender, plurilinguismo, transnazionalità». L'appel à candidatures peut être téléchargé ici : https://www.rose.uzh.ch/de/news/offenestellen.html.

Les candidatures doivent être soumises avant le 15 novembre 2024 à l'adresse électronique suivante : arcipelago.ceresa@gmail.com">arcipelago.ceresa@gmail.com. Les candidats retenus à l'issue de la première sélection seront invités à un entretien sur Zoom dans la matinée du 17 décembre 2024. Le début de l'emploi est prévu pour le 1er mars 2025.



Pour toute information sur le projet, veuillez contacter les Pr. Giovanna Cordibella (giovanna.cordibella@unibe.ch">giovanna.cordibella@unibe.ch) et Pr. Tatiana Crivelli (tatcriv@rom.uzh.ch">tatcriv@rom.uzh.ch) pour la partie scientifique, et Sara Pesce (segrlettit@rom.uzh.ch">segrlettit@rom.uzh.ch) et Sylvia Scheidegger (sylvia.scheidegger@unibe.ch">sylvia.scheidegger@unibe.ch) pour la partie administrative.

—

Si segnala la pubblicazione del bando per due borse di dottorato presso le Università di Berna e di Zurigo, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dal Fondo nazionale svizzero «Arcipelago Ceresa: edizione digitale degli inediti, dispersi, postumi. Gender, plurilinguismo, transnazionalità». Il bando può essere scaricato qui: https://www.rose.uzh.ch/de/news/offenestellen.html.



Le candidature andranno inoltrate entro il 15 novembre 2024 al seguente indirizzo e-mail: arcipelago.ceresa@gmail.com. Coloro che supereranno la prima selezione verranno invitate/i ad un colloquio che avrà luogo su Zoom nella mattinata del 17 dicembre 2024. L’inizio dell’impiego è previsto per il 1 marzo 2025.



Per informazioni sul progetto è possibile rivolgersi alla Prof. Giovanna Cordibella (giovanna.cordibella@unibe.ch) e alla Prof. Tatiana Crivelli (tatcriv@rom.uzh.ch) per la parte scientifica, e a Sara Pesce (segrlettit@rom.uzh.ch) e a Sylvia Scheidegger (sylvia.scheidegger@unibe.ch) per la parte amministrativa.