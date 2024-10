Le CEEI a le grand plaisir de vous annoncer la sortie de l'ouvrage Espaces du blanc. Discours, pratiques, créations sous la direction de Marianne Simon-Oikawa et Hélène Campaignolle, éditions Hémisphère/ maisonnneuve & larose nouvelles éditions, 2024.

NB : Une remise de 15% sera accordée aux personnes commandant le livre avant la sortie officielle le 5/11/2024, à retirer sur rdv au bureau de l'éditeur (Hémisphères éditions 3, quai de la Tournelle 75005 Paris).



Présentation de l'ouvrage

Le blanc est un concept majeur dans la réflexion sur les relations entre écriture et figure. Il renvoie, sans s’y réduire, au support sur lequel s’inscrivent le texte et l’image dans l’espace du livre, de l’estampe, de la peinture, de la paroi ou du mur.

Souvent théorisé en Occident comme un vide, un manque qui s’oppose à la matérialité de la figure ou du signe écrit, il est aussi susceptible d’assumer un rôle énonciatif, sémantique et plastique dont les artistes et les écrivains se sont souvent emparés, et qui reste à interroger. Lien constitutif entre les figures et les graphismes, séparateur syntaxique – pause rythmique ou segmentation logique –, il couvre une surface de lisibilité qui autorise, voire sollicite, la participation active du lecteur/spectateur. Cet ouvrage se donne pour but d’explorer la richesse conceptuelle de la notion de blanc, et la multiplicité des enjeux qu’elle ouvre dans l’étude des formes mixtes associant figure et support. Plus qu’à ses usages culturels et à ses codes symboliques comme couleur, il approche le blanc comme espace et forme à interpréter. Les théories esthétiques et sémiotiques du blanc, le rapport vide/plein dans la création, les fonctions et les usages du blanc dans les systèmes d’écriture, sont quelques-unes des pistes abordées.

Cet ouvrage de référence, le premier à s’intéresser à ce sujet dans la perspective d’une interaction intermédiale et en abordant des périodes, des cultures et des aires géographiques variées, est enrichi de trois cahiers de créations, réalisés par la calligraphe Catherine Denis, la graphiste-typographe Roxane Jubert, et l’éditeur Didier Decoux.



Les autrices

Marianne Simon-Oikawa est professeure d’études japonaises à l’Université Paris-Cité, membre du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO) et du Centre d’étude de l’écriture et de l’image (CEEI), chercheuse associée à l’UMR Thalim (Sorbonne Nouvelle/CNRS/ENS) et à l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise (UMIFRE 19 MEAE-CNRS).



Hélène Campaignolle est chercheuse en lettres et arts à l’UMR Thalim (Sorbonne Nouvelle/CNRS/ENS). Docteure en Sémiologie du texte et de l’image (Université Paris Cité), elle dirige le Centre d’étude de l’écriture et de l’image (CEEI) et la revue écriture et image.





Sommaire

0. Hélène Campaignolle & Marianne Simon-Oikawa, Introduction : Approcher le blanc P. 9



POÉTIQUE DU BLANC : APPROCHES D’UN DISCOURS THÉORIQUE

1. Anne-Marie Christin, La première page P. 33

2. Jan Baetens, Entretien autour de Poétique du blanc P. 47

3. Hélène Campaignolle, Contours et ajours d’une théorie : la « poétique du blanc » d’Anne-Marie Christin P. 63

LE BLANC EN QUESTION DANS L’ESPACE MÉDIÉVAL

4. Paul Saenger, Oralité et langage visible. Évolution de la mise en page depuis la fin de l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Âge P. 85

5. Estelle Ingrand-Varenne, La conquête des espaces : les inscriptions en caractères latins face au « blanc » au Moyen Âge P. 105

6. Vincent Debiais, Arrêts d’écrire. L’usage des livres anépigraphes dans les images monumentales du Moyen Âge P. 119

7. Violaine Anger, Un « blanc » au coeur de la parole : le cas de la partition musicale P. 137

LE RÉCIT CONTEMPORAIN AU PRISME DE SES BLANCS

8. Marie Kondrat, Nommer le blanc : traduire le concept de Leerstelle de Wolfgang Iser P. 179

9. Liliane Louvel, Silences et éloquence des blancs. Les traces de la mémoire P. 193

10. Julie LeBlanc, Blancs graphiques et ekphrasis photographiques dans le texte et les avant-textes des Années d’Annie Ernaux P. 211



BLANCS ET MISE EN PAGE DU POÈME

11. Sylvie Decorniquet, L’espace énergétique du blanc dans l’écriture poétique d’André du Bouchet P. 231

12. Margaux Coquelle-Roëhm, « J’arrange le blanc dans le noir » : poétique du blanc chez Jacques Roubaud P. 247

13. Elisa Tonani, « Le dessin typographique du poème ». La poésie italienne contemporaine face à la mise en page P. 269



PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE À L’ÉPREUVE DU BLANC

14. Katalin Bartha-Kovács, Peindre en blanc : les « peintures du vide » de Sándor Molnár P. 293

15. Elora Weill-Engerer, Toiles blanches, toiles pleines de 1950 à aujourd’hui : Robert Rauschenberg, Hiroshi Sugimoto, Roman Opalka, Robert Ryman, Piero Manzoni P. 305

16. Nathalie Dietschy, Des blancs photographiques comme lieux de mémoire à l’ère numérique P. 319



BLANCS ICONIQUES ET NARRATIFS EN ASIE ORIENTALE

17. Blanche Delaborde, L’espace blanc dans les mises en page multicouches des mangas P. 349

18. Carine Devillon, Inscription, dénomination et perception du blanc dans les albums pour enfants coréens P. 367

19. Norbert Danysz, « Le cerf, la neige, tout ça est blanc ! » : les fonctions du blanc dans Au pays du cerf blanc dessiné par Li Zhiwu P. 387



ESPACES VARIABLES --- DU SCEAU À LA TYPOGRAPHIE

20. Laurent Long, « Connais le blanc, adhère au pourpre », espace et densité dans la création des sceaux chinois P. 413

21. Émilie Rigaud, Mesures du blanc dans la typographie japonaise P. 431



CRÉATIONS

22. Catherine Denis, Regard déterminant du blanc : le vide actif P. 449

23. Didier Decoux, Collectionner des livres vides P. 461

24. Roxane Jubert, BLANC : un livre-objet expérimental. Entre recherche et création P. 471



Résumés P. 487

Bio-bibliographies des auteurs P. 499



Cet ouvrage a été publié avec le soutien de la faculté Sociétés & Humanités d’Université Paris Cité, du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO, UMR 8155), de l’Université Sorbonne nouvelle, de l’Unité mixte de recherche THALIM (CNRS/Université Sorbonne Nouvelle/ENS) et du Centre d’étude de l’écriture et de l’image (CEEI).







Pour en savoir plus, consulter le flyer d'Espaces du blanc et le site de l'éditeur.