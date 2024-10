Colloque international, 20-21 novembre 2024

Les romans du Graal en traduction dans les langues celtiques et nordiques : une approche épistémologique de l'histoire des textes

Université de Rouen-Normandie (Campus de Mont-Saint-Aignan, Maison de l'Université, salle divisible nord)

Organisation scientifique: Hélène Tétrel (PR, Université Rouen-Normandie), Hélène Bouget (MCF, Université de Bretagne Occidentale, Brest) et Ceridwen Lloyd-Morgan (Université du Pays de Galles, Trinity Saint Davids)

MERCREDI 20 NOVEMBRE

9h00-9h15 Accueil par le directeur du CÉRÉdI, Sylvain Ledda

9h30 Introduction : Hélène Bouget, Ceridwen Lloyd-Morgan, Hélène Tétrel : les romans du Graal en Europe



Première partie : Le Conte du Graal en traduction : travail du texte et stratégies éditoriales

Session 1 Présidence de séance : Hélène Bouget (Université de Bretagne Occidentale)

10h00 Yoan Boudes : « Quel Conte du Graal aujourd’hui ? Lire et faire lire les aventures de Perceval en français moderne : éditions, traductions, adaptations »

10h30 Fay Slakey (University of Princeton) : « ‘The seeds he scatters are the start of a story’ : comment penser les traductions anglaises de l’ouverture du Conte du Graal »

11h Discussion et pause

Session 2 Présidence : Hélène Tétrel

11h30 Ásdís Rósa Magnúsdóttir (Université d’Islande) : La collection « riddarasögur », la Parzivals saga et la question de l’accessibilité "grand public"

12h00 Daniel Lacroix (Université de Toulouse-Jean Jaurès) : Quelle connaissance les médiévistes francophones travaillant sur le Conte du Graal de Chrétien de Troyes ont‑ils de la Parcevals saga ?

12h30 Discussion



12h45-14h00 Pause repas

Deuxième partie : Le Conte du Graal et la Saga de Parzival

Session 1 présidence : Ásdís R. Magnúsdóttir

14h00 Keith Busby (University of Wisconsin): La tradition textuelle du Conte du Graal et les adaptations nordiques

14h30 Caterina Casati (École Pratique des Hautes Études, Paris) : les manuscrits de Parzivals saga

15h00 Hélène Tétrel (Université Rouen-Normandie) : Un morceau de la « Branche de Gauvain » dans la Saga des Bretons ? Retour sur l’histoire des textes

15h30 Discussion et pause

Session 2 Présidence : Ceridwen Lloyd-Morgan

16h00 Ingvil Brügger Budal (Institut Universitaire Technologique de Bergen) : éditions de Parzivals saga, un bilan des usages académiques dans la recherche scandinave

16h30 Hubert Heckmann (Université de Rouen-Normandie) : Les sources du Parzifal alsacien.

17h00 discussion et annonces

JEUDI 21 NOVEMBRE



10h00-12h00 Table ronde : "Les manuscrits du Graal en traduction dans les sphères nordique et celtiques". Interventions d'Audrey Désanglois-Delaune (Doctorante, Université Rouen-Normandie) et Manon Metzger (Doctorante, Université d’Ulster-Coleraine)

Animation de la discussion : Hélène Bouget, Ceridwen Lloyd-Morgan et Hélène Tétrel

12h00-13h30 Pause repas

Troisième Partie : Le Conte du Graal et la tradition galloise médiévale

Présidence Julian Humphreys (Université de Rouen-Normandie)

13h30 Natalia Petrovskaia (Université d’Utrecht) : Manuscript Variants and Performance Practices - Reconsidering the Different Versions of the Welsh Historia Peredur fab Efrawc

14h00 Luciana Cordo Russo (Université de Bristol) : Peredur in the South: The Romance language Translations of Historia Peredur vab Efrawc

14h30 Ceridwen Lloyd-Morgan (Université du Pays de Galles Trinity St-Davids): Comment intégrer Perceval dans la tradition galloise ?

15h00-15h30 Conclusions et annonces

16h00 Fin