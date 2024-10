Anne-Marie Cocula et Michel Combet (dir.), Châteaux, mer et rivages

L’assocation des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord a le plaisir de vous annoncer la sortie du volume Châteaux, mer et rivages issu du colloque annuel des 30e Rencontres en qui s’est tenu en septembre 2022 à Périgueux. Vous pouvez le commander directement à notre association, via le carnet hypothèses des Rencontres, http://rcperigord.hypotheses.org/, chez l’éditeur Ausonius éd,ou bien le commander chez votre libraire qui le recevra rapidement puisque les éditions Ausonius sont diffusées par la SODIS.

Pour leur 30e anniversaire, les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord prennent le large ! La mer, c’est d’abord, pendant des siècles, “le rêve héroïque et brutal” des Conquistadors, Barbaresques, Vikings, Normands et autres envahisseurs, Anglais, Espagnols, Ottomans. Face au danger s’élèvent des châteaux-forts, châteaux-phares, “forts de mer”, lazarets, qui montent la garde, contrôlent et surveillent le littoral, repoussent les attaques et confinent les risques d’épidémie. La mer est aussi espace de découverte, d’aventures scientifiques. Elle est source d’enrichissement, par la pêche et le commerce des marchandises, des hommes et, plus récemment, lieu de villégiature, de plaisance, avec “vue sur la mer”. De port en port et d’île en île, c’est à un cabotage architectural, militaire, politique, savant et pittoresque que nous entraîne cet ouvrage, des rivages atlantiques et méditerranéens aux rives du Bosphore. Mais que vient faire le Périgord dans cette galère ? C’est le mot qui convient lorsque l’on songe à celles des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, cadets de vieilles familles si nombreux en Périgord, et qui partirent “faire leurs caravanes” à Rhodes puis à Malte où ils édifièrent d’extraordinaires forteresses.

—

Castles, seas and shores

Celebrating its 30th anniversary, the Society of archaeology and history in Périgord (Les rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord) has put to sea. During centuries the sea was above all “the heroic and violent dream” of the Conquistadors, Barbarians, Vikings, Normans and other invaders, the English, the Spanish and the Ottomans. To face the danger, fortified castles, lighthouse castles, “sea-forts”, lazarettos were built up, standing guard, defending and controlling the coast, repelling attacks and managing the risk of epidemies. But the sea is also a space of discovery and scientific adventures; a source of enrichment through fishing, trading and people exchanging. More recently it has become a place of vacation and pleasure, with “a view of the sea”. From port to port and from island to island, this book takes us on an architectural, military and political tour, both scholarly and picturesque, from the shores of the Atlantic to the shores of the Bosphorus. How could Le Périgord be involved in all these… sea adventures? This is the right phrase to describe the life of the Knights of Saint John of Jerusalem, the cadets of so many old families in Périgord, who left their homes to conquer Rhodes then Malta where they put up extraordinary fortresses.

—

Sommaire / Contents

PARTIE I : ACTUALITÉS DE L’ARCHÉOLOGIE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Hervé Gaillard, Évolution d’un espace de bourg de l’Antiquité au XVIIIe siècle

Claire Pesenti, Une fenêtre sur l’occupation du sol du Haut Moyen âge à nos jours à Cubjac (Dordogne)

Céline Chauveau, Julie Massendari et Ronan Steinmann, Du rivage au mur médiéval. Approche interdisciplinaire des matériaux de construction du Château de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)

PARTIE II : ENTRE TERRE ET MER, LES SYSTÈMES DÉFENSIFS DES CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX

Marie Casset, Neuilly-la-Forêt (Calvados). Une forteresse épiscopale entre terre et mer

Lucie Galano, Castrum et défense du littoral lagunaire du Bas-Languedoc oriental au Moyen Âge (XIe-XIVe siècles)

PARTIE III : FORTIFIER LE LITTORAL, UN ENJEU

Patrick Kernévez et Patrick Jadé, Châteaux médiévaux et frontière de mer en Bretagne : un millénaire

Grégoire Barou, La mise en défense du rivage normand sous Louis XIV. Agonie et survie du château côtier à la fin du XVIIe siècle

Vincent Ory, La défense des détroits dans l’Empire ottoman (1451-1500). Implantation – Armement – Fonctionnement

PARTIE IV : LES CHÂTEAUX PHARES DE LA PUISSANCE SOUVERAINE

Michèle Battesti, La transmutation du château fort de Cherbourg

Charles-Éloi Vial, L’empereur qui voulait voir la mer

Stéphane Lamotte, “Temple de la mer”. Le Musée océanographique, un deuxième palais à Monaco (1898-1922)

PARTIE V : DÉFENDRE LES ÎLES, QUELLES POSSIBILITÉS ?

Émilie Tomas, Le double jeu des fortifications du littoral corse du XIIe au XVe siècle

Claude-Isabelle Brelot, La castellisation en échec : les îles d’Hyères (1793-1880)

PARTIE VI : DES CHÂTEAUX AVEC VUES SUR “MER”

Camille Charbonnier, L’implantation des “châteaux de côte” à l’ouest de la Guyenne au xviie siècle. L’exploitation de l’estuaire et des deux “mers” pour l’aménagement des demeures d’agrément

Frédéric d’Agay, Le château d’Agay. Du fort de la côte à la maison de plaisance

Marcandria Peraut, La mémoire contre l’archive. Étude des représentations populaires autour de la construction du château de la Punta

Joëlle Chevé, De quelques châtelains du Périgord au pied marin

Anne-Marie Cocula, Les Périgourdins et la mer

Michel Vergé-Franceschi, Conclusions.