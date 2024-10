Alexander Dickow, Laurent Zimmermann, Le poème éclairé. Poétique de Philippe Beck

L’année 2023 aura vu la publication de trois nouveaux livres de Philippe Beck. Ryrkaïpii, volume de poèmes, où les rapports qui se nouent entre l’homme et l’animal se dramatisent à partir d’une circonstance formant point de départ, d’où émergent maintes figures suggestives, comme Baubô et Joseph Kabris, le Tatoué. Puis Une autre clarté, recueil d’entretiens, et Idées de la nuit suivi de L’Homme-Balai. Les proses d’Idées de la nuitabordent également l’« autre clarté » que cherche le « lyrisme sec » dans un monde obscurci. L’Homme-Balaiévoque l’expérience de la pandémie au travers d’un « journal de non-confinement ».

La publication de trois ouvrages la même année, dans une telle variété de genre, marquait indéniablement une scansion dans l’œuvre, et appelait un moment de retour critique à la poétique de Philippe Beck et à la nature du poème ouvert par lui. Poème éclairé, liant sa raison à sa force sensible, que le travail critique vient à son tour éclairer. Sont ainsi proposées de nouvelles lectures capables de donner à voir en quoi une poésie singulière nous est nécessaire : elle nous ouvre en vérité à la rude lumière de pensées rejetées.



Avec les contributions de : Judith Balso, Hassaine Benzbir, David Christoffel, Armelle Cloarec, Danielle Cohen-Levinas, Alexander Dickow, Ludovic Duhem, Aurore Dupaquier, Paul Échinard-Garin, Johan Faerber, Pierre Jamet, Hisato Kuriwaki, Élodie Laügt, Yves di Manno, Christian Rosset, Jonathan Rousseau, Chiara Soini, Philippe Soussan, Gérard Tessier, Elena Truuts, Tim Trzaskalik et Laurent Zimmermann.

