Alain Corbin, Histoire de la joie

« Nous n’avons pas d’histoire de la joie » déplorait il y a un siècle Lucien Febvre, grand historien des sensibilités. Depuis, on ne compte plus les ouvrages qui s’y essaient. Mais si beaucoup s’intéressent aux passions collectives, aux joies explosives autour d’exploits sportifs ou d’événements politiques, bien peu se penchent sur l’importance de la joie intime. C’est pourtant elle qui préside aux plus grands bouleversements de nos vies, car elle touche ce qu’il y a de plus humain en nous : nos valeurs, nos vulnérabilités, notre sensibilité propre.

De l’espérance en la joie céleste à la joie de vivre ici et maintenant, de la Bible à Zola en passant par Chateaubriand, c’est à un étonnant voyage au cœur d’un sentiment essentiel que nous invite ce nouvel ouvrage d’Alain Corbin, après les grands succès que furent Histoire du repos et Histoire du silence.

