Charge de cours en culture et communication, IUT d'Orsay - Université Paris Saclay

L’IUT d’Orsay (Université Paris-Saclay) cherche un enseignant vacataire en lettres ou sciences humaines, pour donner des cours en Culture et communication, en troisième année (semestre 6). Sont prévues 21h de cours, le lundi, le matin de (9h45 à 12h45) et/ou l’après-midi (15h30-17h). Le nombre d’heures varie selon les semaines et il n’y a pas cours chaque semaine. Le jour d’intervention n’est pas modifiable.

Le public : groupes de TD de 13 étudiants maximum (26 pour certains TD), généralement titulaires d’un bac général avec options mathématiques/physique, se destinant le plus souvent à entrer en école d’ingénieur.

Il s’agit essentiellement de travailler sur des thèmes d’ouverture culturelle au choix de l’enseignant et de leur demander de réaliser un exposé sur ces thèmes, ainsi qu’un court mémoire de 8 à 10 pages (par groupes de 2).

Les cours commencent début janvier 2025.

La rémunération est d’une quarantaine d’euros/h (rémunération classique des TD à l’université).

Contact : envoyer votre CV à jean-bernard.cheymol@universite-paris-saclay.fr

Merci de bien vous assurer avant de postuler que vous remplissez une des conditions pour être recruté en tant que vacataire : il faut soit être titulaire de l’éducation nationale, certifié ou agrégé en activité (à temps plein ou à temps partiel), soit disposer d’un employeur principal (avec 900 heures de travail par an ou 300h d’enseignement) soit être dirigeant d’entreprise, y compris auto-entrepreneur (et dans ce cas être imposé sous le régime des Bénéfices Industriels et commerciaux (BIC) ou sous le régime des Bénéfices non Commerciaux (BNC), et avoir des revenus réguliers au moins égal au SMIC annuel depuis au moins 3 ans) ou encore être inscrit en thèse de doctorat. Il est aussi possible d’être retraité (moins de 67 ans au moment du début des cours).