« Faire corps, sacrifier son corps : corporalité et sainteté dans la vie conventuelle féminine au XVIIe siècle » (par Antoinette Gimaret, Université de Limoges)

À partir de l’exemple de l’ordre de la Visitation, on verra comment la vie conventuelle féminine à l’âge moderne associe la corporalité à la fabrication d’une sainteté tout à la fois singulière et collective. En effet, les textes prescriptifs comme les Vies de religieuses visitandines valorisent un double modèle sanctifiant : celui d’un corps en clôture marqué par son intégrité (au sens où il est uniforme, normé, « fait corps » avec le collectif) ; celui d’un corps en morceaux, malade, infirme ou mortifié, dont la ruine spectaculaire fait de la moniale une épouse du Christ. On verra notamment quelles stratégies adoptent les biographes pour rendre acceptable l’extrême singularité de ces corps souffrants et en assurer la canonicité.