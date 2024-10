Multivers : jamais une idée n’a autant voyagé d’un domaine à l’autre, d’un monde à l’autre. De la théologie à la philosophie, de la cosmologie à la physique quantique, de l’histoire contrefactuelle à l’anthropologie décoloniale, de la littérature canonique à la littérature populaire, en plus de 2000 ans, il a été maintes fois question de pluralité des mondes, de mondes possibles ou parallèles, de réalités ou de temporalités alternatives.

Ce qui relève aujourd’hui de l’inobservable se déplace. Les scientifiques prennent de plus en plus au sérieux l’idée que notre univers ne serait qu’un parmi une infinité d’autres. Ils commencent à mettre au point de nouveaux tests empiriques pour le prouver. Mais à quoi ces autres univers pourraient-ils ressembler ? À quelles lois obéiraient-ils ? Et comment nos institutions s’y adapteraient-elles ? Comment pourrions-nous encore faire le récit de nos vies, raconter l’histoire de nos sociétés, sachant qu’elles ne seraient qu’une simple version dans une multiplicité et une diversité d’autres aussi immenses qu’inimaginables ?

Ainsi, Multiversalités est un ouvrage à la frontière entre science et littérature, réalité et fiction, le possible et l’impossible, qui réunit des auteurs de science-fiction et des chercheurs dont les textes s’efforcent de penser l’hétérogénéité radicale.

Sommaire :

Julien Wacquez, La science-fiction n'est pas une littérature comme les autres.

Philip K. Dick, Joe Protagoras est vivant et il vit sur la Terre.

Larry Niven, Des myriades de mondes.James Patrick Kelly, 10 puissance 16 contre 1.

Eric Brown, Le reste n'est que spéculation.

Akaliza Keza Ntwari, Impanga.

Lettie Prell, Systèmes judiciaires multiversels.

Stephanie Burt, Le multivers est-il le lieu où l'originalité va mourir ?

Colin Milburn, Futurs moddables : la science-fiction comme laboratoire.

—

Avez-vous déjà eu l’étrange impression de vivre dans le rêve d’un autre ? Vous est-il arrivé de penser que la réalité est si bizarre qu’elle ressemble à un récit de science-fiction ?

La nouvelle collection Angle Mort, publiée aux éditions L’Œil d’Or, a pour ambition d’explorer ce sentiment de plus en plus insistant et de questionner la place des imaginaires de science-fiction dans le monde actuel. Et si, comme l’ont avancé de nombreux écrivains du genre (de James G. Ballard à William Gibson en passant par Philippe K. Dick), la science-fiction avait littéralement inventé la réalité dans laquelle nous nous trouvons toutes et tous aujourd’hui ? Et si, comme l’ont rappelé d’autres (de Ursula K. Le Guin à Kim Stanley Robinson), la science-fiction était le réalisme de notre époque ?

Cette collection vous proposera des livres imprimées et numériques, réunissant des textes courts, inédits ou en traduction : nouvelles de science-fiction et articles scientifiques qui repoussent les frontières de l’imagination (et de la réalité) sur des thèmes partagés.