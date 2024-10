Elsa Triolet ou l’écriture plurielle

Connaissez-vous Elsa Triolet ? Tel était le titre, sous lequel était proposé en 2021 un appel à contributions pour un dossier consacré à Elsa Triolet. Il vient de paraître en ligne sur le site de l’Équipe de Recherche Interdisciplinaire Triolet/Aragon (ÉRITA).

On y trouve un ensemble d’articles rédigés par treize chercheuses et chercheurs de France et de l’international. Ce dossier en cinq sections comprend entre autres, dans sa première partie, la transcription d’une interview d’Ariane Ascaride, l’œuvre et le commentaire d’une jeune femme peintre, Claudine Loquen, ainsi qu’un entretien avec une jeune écrivaine belge Nathalie Nottet, inspirée par l’écrivaine. Les quatre autres parties, intitulées : De l’intime — De la Russie comme d’une littérature-monde — De la Seconde Guerre mondiale aux années soixante — Note de lecture, permettent d’appréhender la grande diversité, la complexité et la richesse de l’œuvre d’une « Russe qui écrit en français » et que la réception hexagonale a tenue trop longtemps dans l’ombre de son illustre époux. Ci-dessous le sommaire avec les liens renvoyant à chaque partie.

—

Sommaire

Avant-propos

https://louisaragon-elsatriolet.fr/wp-content/uploads/sites/37/2024/09/Elsa-Triolet-ou-lecriture-plurielle-Avant-Propos.pdf

Écoutez-voir Elsa Triolet

https://louisaragon-elsatriolet.fr/2024/09/04/ecoutez-voir/

- Loquen Claudine : « Elsa Triolet et les loups », démarche pour une estampe, interview et documents visuels.

- Ascaride Ariane : interview (Marianne Delranc Gaudric), 4 janvier 2022, Paris, transcription d’un document sonore consultable sur le site de la Maison Triolet-Aragon.

- Nathalie Nottet, auteure de Le Premier Accroc, Weyrich, 2022 : interview (Geneviève Chovrelat-Péchoux et Marine Duval).

De l'intime

https://louisaragon-elsatriolet.fr/2024/09/04/de-lintime/

- Thierry Nicolas : Elsa la rose d’Agnès Varda : du soliloque du poète à la réponse des créatrices.

- Gagnon Carolle : La Correspondance Elsa Triolet / Lili Brik comme passage, refuge et séjour.

- Vassevière Maryse : Elsa Triolet, en lisant, en écrivant.

- Calendini Marie-Vicente : Le vestiaire littéraire d’Elsa Triolet.

De la Russie comme d’une littérature-monde

https://louisaragon-elsatriolet.fr/2024/09/04/de-la-russie-comme-dune-litterature-monde/

- Maniaci Francesca : L’« Outre-France » d’Elsa Triolet et la préfiguration d’une littérature-voyageuse : À Tahiti (1926) et Le Rendez-vous des Étrangers (1956).

- Delranc Gaudric Marianne : Fraise-des-Bois : une révolution romanesque.

- Washington Nadezhda : Les Trois Sœurs d’Elsa Triolet : traduire le silence.

- Cavallari Santa Vanessa : Elsa Triolet s’auto-traduit. Le parcours poïétique à rebours.

De la Seconde Guerre mondiale aux années soixante

ttps://louisaragon-elsatriolet.fr/2024/09/04/de-la-deuxieme-guerre-mondiale-aux-annees-1960/

- Chovrelat-Péchoux Geneviève : Correspondance Triolet/Camus : l’Étranger majuscule ou les illusions perdues ?

- Routier-Guillemot Louise : La géante et la fée : Splendeurs et misères de la rêveuse dans les Dessins animés d’Elsa Triolet.

- Duval Marine : La postérité littéraire et politique d’Elsa Triolet résistante.

- Trouvé Alain : Les années 1960 dans l’œuvre d’Elsa Triolet : écriture littéraire et pensée théorique.

Note de lecture

https://louisaragon-elsatriolet.fr/2024/09/04/note-de-lecture/

Stauder Thomas : Elsa Triolet, naissance d’une écrivaine par Marianne Delranc Gaudric.