Royaume de France, États de Savoie. Fêtes, spectacles et créations dans le Comté de Nice sous l’Ancien Régime : enjeux transfrontaliers (Nice)

Royaume de France, États de Savoie.

Fêtes, spectacles et créations dans le Comté de Nice sous l’Ancien Régime : enjeux transfrontaliers

7 novembre 2024

MATIN

9h30, Accueil

Présidente de session Barbara Nestola (CMBV – CESR)

10h

Pierre-Yves Beaurepaire (Université Côte d’Azur, Centre la Méditerranée Moderne et Contemporaine et Institut Universitaire de France), Le Comté de Nice dans les circulations culturelles transnationales au siècle des Lumières. Une mise en perspective historique

10h25

Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur), Histoire du Théâtre à Nice (XVIIe -XVIIIe siècles). Les espaces, les salles, les fêtes, les célébrations

10h50, discussion

11h05, pause

11h15

Fanny Lelandais (Attachée de conservation du patrimoine, Service Archéologie Nice Côte d’Azur), Le Domaine du prince Maurice de Savoie au quartier de la Mantega à Nice

11h40

Jorge Morales (Université de Versailles-Saint-Quentin - Laboratoire DYPAC), Fêtes, ballets, spectacles et divertissements avec musique à Nice sous l’Ancien Régime : le manuscrit 1360 de la bibliothèque municipale de Lyon

12h05, discussion

12h20

Frédéric Rey (Directeur du Théâtre de la Semeuse, Nice), « Ô fortunée Sospel » : une visite théâtralisée autour du mariage de Maurice de Savoie

APRES-MIDI

Présidente de session Bénédicte Louvat (Sorbonne Université)

15h00

Colette Courtois (Université Côte d’Azur), Enjeux culturels et transfrontaliers des formes musico-chorégraphiques dans l’ancien Comté de Nice (XVIIe-XVIIIe siècles)

15h25

Marina Nordera (Université Côte d’Azur), « Ognuno nel suo paese la balla a suo modo ». Variations chorégraphiques et culturelles autour de la nizzarda

15h50, discussion

16h05 pause

16h15

Juliette Fabre (Université Côte d’Azur), Regard d’un voyageur anglais sur le comté de Nice : Smollet et ses Voyages à travers la France et l’Italie (1766)

16h40

Discussion et clôture

8 novembre 2024

MATIN

9h-9h30, Accueil

9h30-11h

Présentation et discussion autour du livre L’Apothéose d’Arlequin. La Comédie-Italienne de Paris : un théâtre de l’expérimentation dramatique au XVIIIe siècle, Paris, SUP, 2023 et du numéro Théâtre à recettes et spectacles non payants (1661-1791). Circulations, créations, transversalité, de la revue Littératures classiques, n. 113 (2024), avec Barbara Nestola et Emanuele De Luca, animées par Juliette Fabre et les étudiant.e.s de Master 1 et 2 Nouvelles écritures Théâtrales : recherche et création de l’Université Côte d’Azur.

11h-11h15, pause

11h15-12h30

Hommage à Georges Forestier, avec Hélène Baby et Bénédicte Louvat, animé par Emanuele De Luca