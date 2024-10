Isabelle Alfandary, Le scandale de la séduction. D'Œdipe à #MeToo

La séduction est à double tranchant : elle peut s’avérer la plus douce ou la plus redoutable des expériences. Elle est indispensable et potentiellement menaçante.

Aux premières heures de la psychanalyse, Freud écoute des femmes qui se remémorent des scènes d’abus sexuels. Il en conclut que la séduction est une cause majeure de traumatisme psychique avant de se raviser et de ramener ces « souvenirs » à des fantasmes.

Malgré cette volte-face initiale, la séduction ne cesse d’opérer un retour en psychanalyse, et de hanter son histoire.

La séduction est porteuse d’un scandale, celui du sexuel, et plus particulièrement de la sexualité infantile qui vient rebattre les cartes du normal et du pathologique, de l’innocence et de la perversion.

Isabelle Alfandary tente d’éclairer ce scandale, en prenant en compte les débats les plus récents autour de la sexualité, de la vie érotique et amoureuse, de leurs éventuels impasses et débordements traumatiques.

Lire un extrait…

—

Isabelle Alfandary est professeure de littérature américaine à l’université Sorbonne-Nouvelle, philosophe et psychanalyste. Elle a été présidente du Collège international de philosophie de 2016 à 2019. Ses recherches sont à la croisée de la psychanalyse, la philosophie et la littérature. Son dernier ouvrage paru s’intitule Science et fiction chez Freud. Quelle épistémologie pour la psychanalyse ? (Ithaque, 2021).

—

Sommaire

Introduction

Chapitre 1 : Au commencement était la séduction

Chapitre 2 : A qui la faute ?

Chapitre 3 : La perte de l’innocence

Chapitre 4 : La confusion de langue : l’enfant abusé

Chapitre 5 : L’énigme de la séduction entre l’adulte et l’enfant

Chapitre 6 : Séduction et vie amoureuse.