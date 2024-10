"L'empreinte de l'éditeur". Conférence de Julia Duchastel (Univ. de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Julia Duchastel (les éditions du passage), qui s’intitule « L’empreinte de l’éditeur », et qui aura lieu le mardi 12 novembre 2024, de 9 h à 10 h 30 (EST). L’événement se déroulera au local A4-375 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke.

Visitez le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/54048.