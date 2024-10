Continents manuscrits, n˚23 : "Senghor : genèse, héritage, actualité" (dir. Edoardo Cagnan et Claire Riffard)

Qu’il s’agisse de l’encenser ou de le discréditer, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) reste l’un des auteurs francophones les plus étudiés. Un groupe de recherche international, rattaché à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l’Institut des textes et manuscrits modernes (ENS/CNRS) à Paris, a été créé pour donner une nouvelle impulsion aux études senghoriennes. Il s’agit de partir des archives pour renouveler les approches : brouillons poétiques, carnets, correspondances, versions préoriginales… Mais constituer et consulter les archives de Senghor ne signifie pas ériger un mausolée de papier à la gloire du poète-président : il s’agit plutôt de remonter la source pour outiller le regard critique du chercheur.

Le numéro 23 de Continents manuscrits, « Senghor : genèse, héritage, actualité », est un jalon important des travaux du groupe de recherche. La section « Genèse » rassemble onze articles, issus des communications présentées lors de la journée d’étude Léopold Sédar Senghor : genèse d’une œuvre, qui s’est déroulée à la BnF-Richelieu le 27 juin 2024. Intitulée « Héritage », la deuxième section propose cinq entretiens : le premier reprend un entretien de Senghor portant sur la poésie et la francophonie, réalisé par Serge Bourjea et paru dans Notre librairie en 1985, tandis que dans les quatre autres entretiens des personnalités contemporaines (J.-G. Bosio, Sylvie Kandé, Nimrod et Elgas) partagent des souvenirs et rendent compte de leur rapport à l’œuvre de Senghor. Enfin, dans la section « Actualité », des spécialistes rendent compte d’ouvrages parus depuis 2020 sur la vie et l’œuvre poétique et politique de Senghor.

Continents manuscrits, n˚ 23, « Senghor : genèse, héritage, actualité » (dossier coordonné par Edoardo Cagnan et Claire Riffard, avec l'aide de Yann Bösiger), 2024

Sommaire du numéro

Edoardo Cagnan et Claire Riffard, « Genèse, héritage et actualité de Senghor : Présentation du dossier » (texte intégral)

Genèse

Guillaume Delaunay, « Comme les lamantins, les archivistes remontent à la source » (texte intégral)

Susanne Gehrmann, « La genèse des traductions allemandes de Senghor au prisme des archives berlinoises » (texte intégral)

Élise Nottet-Chedeville, « De quelques poèmes soi-disant perdus : naissance du rhapsode senghorien » (texte intégral)

Serge Meitinger, « Le “Cahier de Verson” dans la genèse des Chants pour Naëtt puis des “Chants pour Signare” » (texte intégral)

Mamadou Ba et Claire Riffard, « Étude génétique d’“Élégie pour la reine de Saba” : “striquant et modulant le cantique de joie” » (texte intégral)

Alioune Diaw, « “Épitaphe” de Senghor : genèse et significations d’un poème inédit » (texte intégral)

Edoardo Cagnan, « L’emploi rythmique des connecteurs : entre expressivité et positionnement » (texte intégral)

Dominique Combe, « L’universalisme de Senghor : Négritude et “Civilisation de l’Universel” » (texte intégral)

Guy Dugas, « Négritude, Négrité, Judéité, Lusitanité : correspondances croisées de Senghor avec Albert Memmi et Armand Guibert » (texte intégral)

Giuseppe Sofo, « Une étude génétique des traductions allemandes de Senghor au prisme des archives berlinoises » (texte intégral)

Serge Bourjea, « Glissant/Senghor : “Consentir à l’autre” : critique de la “voie africaine” de l’universel chez L. S. Senghor » (texte intégral)

Héritage

Léopold Sédar Senghor et Serge Bourjea, « Poésie et francophonie : entretien avec Léopold Sédar Senghor » (texte intégral)

Jean-Gérard Bosio, Coline Desportes et Claire Riffard, « Senghor et les “glacis intérieurs” : entretien avec Jean-Gérard Bosio » (texte intégral)

Sylvie Kandé et Violaine François, « Constituer l’archive dont il fallait me débarrasser : entretien avec Sylvie Kandé » (texte intégral)

Nimrod et Claire Riffard, « Le poème sera toujours la genèse du monde : entretien avec Nimrod » (texte intégral)

Elgas et Elara Bertho, « Une ombre qui veille : entretien avec Elgas » (texte intégral)

Actualité

Mouhamadou Moustapha Sow, « Jean-Pierre Langellier, Léopold Sédar Senghor, Paris, Perrin, 2021, 444 p. » (texte intégral)

Edoardo Cagnan, « Elara Bertho, Senghor, Paris, PUF, coll. “Biographies”, 2023, 170 p. » (texte intégral)

Maëlle Gélin, « Sébastien Heiniger, Décolonisation, fédéralisme et poésie chez Léopold Sédar Senghor, Paris, Classiques Garnier, coll. “Études de littérature des xxᵉ et xxiᵉ siècles”, 2022, 458 p. » (texte intégral)

Mamadou Ba, « Augustin Ndione, La Poésie de L. S. Senghor et le lexique biblique : analyse lexicologique et sémantique appliquée aux “Élégies majeures”, Paris, L’Harmattan, 2022, 148 p. » (texte intégral)

Denis Assane Diouf, « Waly Latsouck Faye, Comprendre Senghor, Éthiopiques : une thèse poétique de la négritude, Dakar, L’Harmattan Sénégal, t. 2, 2020, 481 p. » (texte intégral)

Laura Gauthier Blasi, « Études littéraires africaines, n˚ 56, ”Relire Senghor”, dir. Elara Bertho et Étienne Smith, 2023 » (texte intégral)

Céline Labrune Badiane, « Florian Bobin, Cette si longue quête. Vie et mort d’Omar Blondin Diop, Dakar, Jimsaan, coll. ”Récits”, 2024, 286 p. » (texte intégral)

Ana Carolina Coppola, « Senghor et les arts : réinventer l’universel : exposition au musée du quai Branly, Paris, du 7 février au 19 novembre 2023 » (texte intégral)