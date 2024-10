Atelier du livre : Détruire le livre ? (BnF, Paris & en ligne)

La BnF propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée d’étude de cet automne 2024 est consacrée à la destruction des livres, en particulier en bibliothèque.

Si la destruction de livres soulève bien souvent indignation et consternation, surtout lorsqu’elle résulte d’enjeux sociopolitiques extérieurs (conflits, valeurs morales…), la gestion même d’une collection en bibliothèque implique de retirer des documents autrefois accessibles au public. Pour autant s’agit-il dans ce contexte de destruction ? Et comment parler de destruction sans parler de sauvegarde ? Tels seront donc les 3 volets de cette séance : replacer la destruction des livres dans une perspective historique, expliquer le cadre juridique et les enjeux du désherbage en bibliothèque, en soulignant la place accrue de l’économie circulaire et du développement durable dans ce processus, et enfin échanger autour de la sauvegarde des livres et des bibliothèques, en introduisant les notions de conservation préventive, restauration des œuvres et plans de sauvegarde des biens culturels.

En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)

De 14h à 18h, BnF, site François Mitterrand, petit auditorium (Hall Est).

Entrée gratuite, réservation conseillée.

—

Programme

14 h – Ouverture

Par Marie de Laubier, directrice des collections de la Bibliothèque nationale de France, Michelle Bubenicek, directrice de l’École nationale des chartes, et Florence Salanouve, directrice de la valorisation de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

14 h 30 – Panorama de la destruction du livre et des bibliothèques

Histoire de la destruction des livres et des bibliothèques

Par Malcolm Walsby, professeur d’histoire du livre​, directeur du Centre Gabriel Naudé (Enssib / université de Lyon)

Détruire le livre à l’époque contemporaine

Par Eddy Noblet, conservateur des bibliothèques

15 h 15 – Détruire le livre en bibliothèque ?

Par Marie Cornu, directrice de recherches CNRS, Institut des sciences Sociales du Politique (UMR 7220, ENS Paris Saclay, Université Paris Nanterre), et Nola Normand, responsable de la commission Développement durable de Bib92

16 h – Pause

16 h 15 – Sauver le livre

Table ronde modérée par Isabelle Duquenne, inspectrice générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGÉSR), Collège Bibliothèques, Documentation, Livre et Lecture publique

Avec Céline Allain, coordinatrice du Plan pour la sauvegarde des collections, département de la Conservation (BnF), Jocelyne Deschaux, conservatrice générale des bibliothèques et directrice de Mediad’Oc, responsable de la cellule formation du Bouclier bleu France [à distance], et Lucie Moruzzis, conservatrice-restauratrice aux Archives nationales et docteure en histoire du livre

17 h 40 – Conclusion

Par Myriam Chermette-Richard, conservatrice des bibliothèques, ENS de Lyon

Cet événement sera diffusé sur la chaîne Youtube de la BnF et sur cette page le 26 novembre 2024 à partir de 14 h.

