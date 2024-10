Double Jeu. Théâtre / Cinéma : Créer ensemble. Collaborations au long cours dans le cinéma et les arts de la scène (dir. Thomas Horeau & Raphaël Jaudon)

"Créer ensemble. Collaborations au long cours dans le cinéma et les arts de la scène"

Sous la direction de Thomas Horeau et Raphaël Jaudon

À l’ère de l’individualisation des carrières et du management par projet, est-il encore possible de créer à plusieurs et sur le long terme ? Ce numéro de Double Jeu rassemble des spécialistes de cinéma et de théâtre autour de la question des collaborations artistiques au long cours. À partir de cas singuliers, passés ou présents, de solidarités artistiques profondes et durables dans le champ du cinéma et des arts de la scène, les différents textes montrent comment la création collective affecte les relations entre les personnes (amitié, rivalité…), remet en cause le statut d’« auteur », et nous amène à repenser l’art au prisme des techniques et des métiers plutôt que comme l’acte d’un génie individuel.

Numéro disponible en librairie ou sur OpenEdition

Sommaire

Raphaël Jaudon Avant-propos [Texte intégral]

Raphaël Jaudon et Thomas Horeau Introduction [Texte intégral]

Documenter les métiers de l’ombre

Léa Chevalier Au regard des maquettes, la collaboration entre Max Douy et Claude Autant-Lara[Texte intégral] Max Douy and Claude Autant-Lara’s collaboration in the light of models

Camille Pierre Collaboration au son : l’histoire d’une entente entre Éric Rohmer et son ingénieur du son, Pascal Ribier [Texte intégral] Sound collaboration: the story of an understanding between Éric Rohmer and his sound recordist, Pascal Ribier

Pauline Boivineau et Chloé Langeard Phia Ménard et Claire Massonnet : un binôme artiste – administratrice entre travail et intersubjectivité [Texte intégral] Monographie d’une compagnie à l’épreuve du tempsAn artist-administrator pairing between work and intersubjectivity. Monograph of a company standing the test of time

Floriane Toussaint Agnieszka Zgieb, passeuse de Krystian Lupa en France [Texte intégral] Entretien avec Floriane ToussaintAgnieszka Zgieb, Krystian Lupa’s relay in France. Interview with Floriane Toussaint

Affects, amitiés créatrices et auctorialité

Tommaso Zaccheo Roger Planchon et Michel Vinaver : une amitié à l’épreuve du théâtre [Texte intégral] Roger Planchon and Michel Vinaver: a friendship challenged by the theatre

Clémentine Cluzeaud Scénographie contemporaine : entre collaborations longues et nouvelles pratiques collaboratives [Texte intégral] Contemporary scenography: between long-term collaborations and new collaborative practices

Claire Allouche, Raphaël Jaudon et Thomas Horeau Se laisser contaminer par les autres [Texte intégral] Entretien avec El Pampero CineLet others contaminate you. Interview with El Pampero Cine

La collaboration comme moteur de l’invention

Antonio Palermo Dans l’atelier du Piccolo Teatro de Milan [Texte intégral] Les collaborations entre Strehler, les scénographes et les éclairagistesIn the studio of the Piccolo Teatro in Milan. Collaborations between Strehler, scenographers and lighting designers

Emma Gosselin La collaboration entre Jack Lemmon et Billy Wilder, ou la co-construction dynamique d’un personnage récurrent [Texte intégral] The collaboration between Jack Lemmon and Billy Wilder, or the dynamic co-construction of a recurring character

Émilie Lamoine Chantal Akerman / Babette Mangolte : éclairer les films d’une cinéaste naissante – la possibilité d’une œuvre [Texte intégral] Chantal Akerman / Babette Mangolte: illuminating the films of an emerging filmmaker. The possibility of a cinematographic work