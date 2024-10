Cahiers d'études lévinassiennes, n° 20 : "Le nihilisme"

« Empire du rien », telle est l’expression qu’utilise le Maharal de Prague dans La lumière du commandement pour caractériser le règne du quatrième Empire et qui retint l’attention de Benny Lévy dans Le meurtre du Pasteur. « Empire du rien » : Empire qui se donne non seulement comme la seule totalité possible, mais encore comme la totalité ultime : parachèvement du processus de l’Histoire universelle, ou plutôt, de l’Histoire de l’universel, l’Histoire où le Grec s’est étendu planétairement ; Rome, l’Occident, l’Allemagne – bref, la modernité, l’unification du multiple poussée à son maximum.

Comme le souligne Benny Lévy, avec l’avènement de l’Empire du rien, il n’en va pas simplement d’un règne de l’apparence qu’il s’agirait de traverser pour retrouver une vérité enfouie ; il n’en va pas simplement non plus d’un relativisme généralisé, auquel seule la restauration de l’autorité pourrait remédier. Ni symptôme historique d’une humanité parvenue au stade de l’épuisement et du désenchantement, ni maladie de la culture parmi d’autres, pas davantage une quelconque défaite de la pensée. Le nihilisme est l’attitude morale qui se signale par son indifférence foncière à l’égard de la vérité en tant qu’elle a été anéantie, elle est l’indifférence érigée au rang de vérité.

Si le quatrième Empire de l’Histoire de l’universel est accomplissement, accomplissement de la vérité de l’universel, il ne saurait être rien d’autre qu’un anéantissement, une destruction intégrale, une « dé-consistance » (B. Lévy) ; la néantisation de la vérité est la vérité de l’universel qui s’est fait histoire, elle est son principe même. Dès lors, sommes-nous condamnés à gémir indéfiniment sur la dépouille des idoles de l’Occident, en espérant que du mal et de la mort surgira du nouveau, des dieux ou un dernier Dieu ? Ou bien faut-il renoncer à la théodicée une fois pour toutes, mettre entres parenthèses l’Histoire de l’universel, faire retour à l’origine pour faire advenir le temps messianique ?

Telles sont les questions que nous voudrions aborder dans cette vingtième livraison des Cahiers d’études lévinassiennes.

Sommaire

Carine Brenner et Romain Buin, Présentation

Le Nihilisme

Luc Brisson, "Le nihilisme dans la pensée en Grèce antique"

Pierre Caye, "Machiavel tragique. La politique à l'épreuve de l'impuissance et de la mort"

Gilles Hanus, "Visages du rien"

René Lévy, "Nihilisme et révolution"

Patrick Marot, "Littérature, modernité et nihilisme"

Ioulia Podoroga, "La vérité tronquée des nihilistes russes"

Ivan Segré, "Moïse à l'épreuve du nihilisme"

Eric Severson, "A supreme Anachronism : Levinas, Time and Anarchy"

Hommage

Jean-Claude Milner, "Benny Lévy, vingt ans après"

Textes

Sergueï Netchaïev, "Le catéchisme du révolutionnaire"

Recensions

