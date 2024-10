Littérature, nº 215 (3/2024) : "Anachronisme"

La proposition de ce dossier se place au point d’intersection de deux ordres de préoccupation tout à fait éloignés et qui, cependant, l’un et l’autre convoquent l’anachronisme, comme pratique et comme problème.

Le premier s’inscrirait dans le cadre d’une approche nouvelle du travail de l’historien, situé dans son temps, un temps à partir duquel il construit des objets, par définition anachroniquement déterminés, auxquels sont soumises des hypothèses, loin, très loin des grands récits qui semblaient se dérouler d’eux-mêmes ; sans pouvoir faire l’économie de tout récit, cette nouvelle écriture de l’histoire en assume la trame presque fictionnelle, qui a pu conduire à faire entrer le discours de l’histoire dans l’espace de la littérature, en renouant par là sans doute d’ailleurs, avec des vertus et des forces latentes dans les grands récits du passé – en commençant par exemple par celui de Michelet, qui a intéressé Roland Barthes.

Le second ordre de préoccupation concernerait, dans une actualité beaucoup plus récente, et brûlante, le mouvement par lequel, dans un champ spécifiquement littéraire cette fois-ci, on relit un grand nombre d’écrits anciens en instruisant contre eux le procès contemporain de la violence, et de la domination masculine en particulier. […]

—

Sommaire

Éditorial

Par Adrien Chassain

Présentation. Actualités de l’anachronisme

Par Pierre-Antoine Fabre et Jacques Neefs

Aux confins de l’anachronisme

Par Jean-Michel Rey

Après-coup et survivance : un anachronisme fondateur

Par Pierre-Antoine Fabre

Anachronismes de la mystique

Par Jacques Le Brun

Anachronirisme

Par Florence Dumora

Campion lecteur de Chénier ?

Par Hélène Merlin-Kajman

Au présent des livres. Judith Schlanger lectrice

Par Jacques Neefs

Le précurseur

Par Judith Schlanger

Variations

Renier l’origine ? La généalogie interrompue dans Igitur

Par Massimo Blanco

Le minotaure bigarré : un monstre antique sous le prisme du fantastique postmoderne de Victor Pelevine

Par Eugenia Grammatikopoulou

L’interview imaginée : un genre littéraire

Par Guido Mattia Gallerani

—

