Pauline Beaucé, Bertrand Porot, Cyril Triolaire (dir.), Spectacles et artistes forains XVIIe-XIXe s. : identités, espaces et circulations

L'ouvrage est intégralement diffusé en accès ouvert sur OAPEN sous licence CC-BY-NC.

Sous l’Ancien Régime, les foires, et les « jeux » qu’elles attirent, sont présentes dans toute la France, avec une durée et un prestige variables selon l’importance des villes : Paris, Beaucaire, Guibray, Lyon, Bordeaux… Si les spectacles forains parisiens sont bien connus car les plus documentés, la vie foraine, organisée en saisons et enrichie de spectacles importés d’autres pays européens, comme l’Angleterre et l’Italie, a irrigué de nombreuses villes de province. L’ouvrage analyse l’expression et le déploiement de cette activité foraine dans un contexte géographique élargi, en incluant les pérégrinations des forains eux-mêmes, sur un empan historique de près de deux siècles : 1660-1830. Mélange de numéros variés, allant des tours de passe-passe aux comédies de l’Opéra-Comique, des montreurs d’animaux aux théâtres de marionnettes, des « curiosités » et lanternes magiques aux spectaculaires acrobaties et danses de cordes, sans oublier les démonstrations des charlatans ou « opérateurs », le spectacle forain présente une variété de facettes, autant de particularités ou d'invariants. À l’appui de documents d’archives inédits, mais aussi de l’iconographie, de textes littéraires, historiques ou encore musicaux, il s’agit de mettre en évidence ici la nature, la dramaturgie et la richesse artistique de ces jeux forains à succès.

Sommaire

P. Beaucé, B. Porot • Introduction

I. Ligier-Degauque, F. Rubellin • Quels chantiers pour construire une histoire des théâtres de la Foire ? L’expérience d’un centre de recherches



Première partie : Espaces, lieux et architectures

P. François • Un théâtre de marionnettes à la Foire Saint-Germain : interprétation virtuelle d’une miniature attribuée à Louis-Nicolas van Blarenberghe

D. Lauvernier • Le grand castelet édifié en 1758 pour les représentations de Nicolas Bienfait II à Versailles

P. Beaucé • La Foire Saint-Ovide de Paris : exploration d’un espace de spectacles à la fin du XVIIIe siècle

D. Quéro • Les spectacles forains dans les fêtes de cour et les fêtes privées au XVIIIe siècle



Deuxième partie : Circulations artistiques et professionnelles

E. Négrel • Les foires, sources de création dramatique à la Comédie-Française et au Théâtre-Italien, 1695-1696

G. B. Heiter • Il Gimnasta : carrières et tournées européennes d’artistes de la Foire (1749-1756)

P. Bourdin • Les curiosités à La Rochelle de la fin du xviie siècle à la Révolution

C. Triolaire • Circulation des spectacles forains depuis Reims entre Consulat et Empire

C. Carrère-Saucède • Un pan méconnu de l’histoire des spectacles en province : les spectacles de foire



Troisième partie : Spectacles en geste et en musique

L. Charles-Dominique • Les ménétriers violonistes au coeur du spectacle forain

J. Clarke • Une brève coopération : des sauteurs sur les scènes parisiennes durant les années 1670 et 1680

D. Charlton • Vaudevilles as a dramatic medium in the Forain Opéra Comique

P. Péronnet • Musiques et musiciens des spectacles équestres à Paris : l’exemple du Cirque-Olympique (1780-1830)



Quatrième partie : Des artistes-entrepreneurs

B. Porot • La réussite d’un couple de forains : Maurice Von der Beck et Jeanne Godefroy (1672-1694)

A. Sakhnovskaia-Pankeeva • Les débuts d’Alexandre Bertrand, entrepreneur et marionnettiste forain

Raphaëlle Legrand • L’Opéra-Comique assiégé : Florimond Boizard de Pontau et l’Académie royale de musique (1734-1743)

É. Rotolo • Stratégies et réseaux d’une famille d’entrepreneurs de spectacles de marionnettes, les Maffey (1793-1845) : approches économique, terminologique et prosopographique

C. Triolaire • Conclusion : spectacles forains et de curiosités, une histoire du mouvement

