Immaculada Fàbregas i Alegret, Mercè Pujol Berché (dir.), Antoni Badia i Margarit. La llengua per damunt de tot. La langue par-dessus tout

Les travaux assemblés dans ce volume ont été présentés lors de la journée consacrée à l’Année Badia que s’est tenue à l’Université de Perpignan le 17 de décembre 2020 sous le titre « Antoni M. Badia i Margarit, un exemple du rayonnement de la langue catalane ».

L’ensemble de travaux que nous présentons ici mettent en évidence un Badia i Margarit qui a exploré divers domaines de la philologie et de la linguistique : grammaire, dialectologie, phonétique, sociolinguistique, néologie…. En effet, cet hommage loue son rôle dans le rayonnement de la langue catalane, mais il le reconnaît aussi comme une figure polyédrique, résultat d’un esprit brillant qui aborde des sujets linguistiques innovants.

Cette publication contient aussi le texte d’une conférence que notre protagoniste pronnonça à l’Université de Rennes à l’occasion des journées catalanes qui se sont déroulées en mars 1993 et qui avaient été organisées par Mathilde Bensoussan et Immaculada Fàbregas Alegret, à l’époque respectivement professeure des universités émérite et lectrice de catalan. Nous avons le plaisirde vous en présenter le texte, qui fut livré à cette dernière et qui était resté inédit. A. Mª Badia i Margarit dessine un pronostic sur la situation de la langue catalane qui se révèle encore d’actualité aujourd'hui.

Hormis sa conférence, cet ouvrage est écrit en langue catalane.

Índex - Sommaire



Carles DUARTE i MONTSERRAT.............................................................. 23

Comissari de l’Any Badia i Margarit

Badia i Margarit: obrint camins a la llengua catalana

Mª Teresa CABRÉ CASTELLVÍ.................................................................... 27

Presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans

Antoni M. Badia i Margarit, a la base de l’Observatori de Neologia

Immaculada FÀBREGAS ALEGRET............................................................. 33

Universitat de Bretanya Sud

Desdoblament del gènere: evolució i tractament del gènere a través dels temps

Narcís IGLÉSIAS........................................................................................... 49

Universitat de Girona

La narrativa historiogràfica d’Antoni M. Badia i Margarit: una lectura crítica

a propòsit de la codificació del català contemporani

Christian LAGARDE..................................................................................... 65

Universitat de Perpinyà Via Domícia

Llegir “Llengua i cultura als Països Catalans” el 2020 des de la sociolingüística

Mercè PUJOL BERCHÉ............................................................................... 77

Universitat de Perpinyà Via Domícia

El Dr. Badia i Margarit en els estudis de sociolingüística: el compromís social

d’un investigador universal

Antoni M. BADIA i MARGARIT (1993)..................................................... 97

Universitat de Barcelona

La langue comme signe d’identité. La situation dans la Catalogne d’aujourd’hui