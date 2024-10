Giorgio Agamben, Ce que j'ai vu, entendu, appris... (trad. M. Rueff)

Traduit de l’italien par Martin Rueff

Ce livre ne ressemble à aucun des autres livres publiés par l’auteur. Il s’agit de derniers mots, ou d’avant-derniers, écrits à la hâte, comme par quelqu’un qui prendrait des notes pour son testament, mais s’apercevrait qu’il n’a pas d’héritiers. Sa vie a passé en un éclair et la brèche ouverte par cette lumière a laissé entrevoir bien peu de choses. Qu’a-t-il pu voir en cet éclair, à quoi est-il resté fidèle, que reste-t-il des lieux, des rencontres, des amis, des maîtres ?

« Comme la colombe, nous avons été envoyés à l’extérieur de l’arche pour voir s’il y avait sur terre quelque chose de vivant, fût-ce un simple rameau d’olivier à prendre dans le bec – mais nous n’avons rien trouvé. Et pourtant, nous n’avons pas voulu revenir dans l’arche ».

Giorgio Agamben (Rome, 1942) est l’un des philosophes les plus écoutés et médités de notre temps. Son œuvre repose sur une nouvelle approche des enjeux de la politique (sa somme Homo Sacer constitue un monument de la philosophie politique contemporaine), sur une métaphysique renouvelée, et sur une attention constante aux formes de l’art et de la poésie.