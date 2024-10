Marina Ortrud M. Hertrampf, Diana Mistreanu (éds.), Langue(s) et espaces dans les xénographies féminines en français

S’inscrivant en faux contre la célèbre recommandation de Virginia Woolf selon laquelle une femme a besoin, pour pouvoir écrire, d’une chambre à soi que l’on puisse fermer à clé, l’œuvre des autrices qui constituent l’objet du présent volume est née de la traversée de villes, pays et continents, mais aussi des guerres, révolutions et régimes autocratiques des XXe et XXIe siècles. Leurs périples sont souvent volontaires et souhaités, mais ils sont aussi fortuits ou bien choisis à la suite de contraintes, de vicissitudes ou de troubles politiques. Ayant une riche et complexe filiation culturelle et linguistique, nourrie par de nombreuses langues et différents contextes socio-historiques, et étant redevable aux littératures du monde au sein desquelles s’insèrent avec audace leurs propres voix, l’œuvre des écrivaines étrangères d’expression française met en scène un rapport aux langues, à l’espace et au monde qui pose de nombreuses questions – auxquelles ce livre se propose de fournir des pistes de réflexion et de réponse.

Avec les contributions de : Melanie Koch-Fröhlich, Cindy Gervolino, Karine Beaudoin, Anna Bourges-Celaries, Olympia Antoniadou, Tatiana Lettany, Kirsten von Hagen, Vera Gajiu, Diana Mistreanu, Milica Marinkovic, Santa Vanessa Cavallari, Marina Ortrud M. Hertrampf, Bianca Vallarano.

—

Table des matières (page 5-6)



Marina Ortrud M. Hertrampf et Diana Mistreanu

Les espaces des xénographies féminines de langue française (page 7-12)



Melanie Koch-Fröhlich

Pays sans mémoire : Espace(s), guerre(s) et identité(s) chez Hemley Boum (page 13-25)



Cindy Gervolino

Paroles de l’exil : impossible retour et territoires de la non-appartenance dans Le silence des rives de Leïla Sebbar (page 27-40)



Karine Beaudoin

Pour une étude de l’effet-espace dans les romans du cycle de Ying Chen (page 41-54)



Anna Bourges-Celaries

Des espaces japonais du français (page 55-68)



Olympia Antoniadou

« Elles viennent d’ailleurs » : exemple d’une xénographie féminine iranienne (page 69-81)



Tatiana Lettany

Nulle part et ailleurs : les exils racontés de Maryam Madjidi (page 83-95)



Kirsten von Hagen

Poétique de l’espace dans Désorientale (2016) de Négar Djavadi (page 97-114)



Vera Gajiu

Les chronotopes d’une xénographie. Cahiers enterrés sous un pêcher d’Elsa Triolet (page 115-125)



Diana Mistreanu

Espaces, affect et écoféminisme dans Demain il n’y aura plus de trains (1991) d’Ugne Karvelis (page 127-139)



Milica Marinkovic

Le chemin identitaire et l’espace-temps dans Le chemin des pierres de Ljubica Milicevic (page 141-154)



Santa Vanessa Cavallari

Hétérotopies et hétéroglossie dans Sans autre lieu que la nuit. Espace xénographique et gynographique (page 155-169)



Marina Ortrud M. Hertrampf

La polyphonie translingue comme patrie hétérotope d’une femme exilée : réflexions sur Le bel exil (1999) d’Adélaïde Blasquez (page 171-185)



Bianca Vallarano

L’art du récit par-delà les frontières : la xénographie d’Elisa Chimenti (page 187-205)