L'Oiseau bleu n° 7 : "Dynamiques des espaces et leurs significations dans les fictions pour la jeunesse"

Préface

Vincent Gelinas-Lemaire, Université de la Colombie-Britannique

Introduction

Bochra et Thierry Charnay, ULR 1061 Alithila, Université de Lille

Catherine Tauveron, CELIS Université de Clermont Ferrand

Personnages à la conquête de l’espace

Nadège Langbour, C.E.R.E.d.I. (Univ. de Rouen) et 3LAM (Univ. du Mans)

Les espaces palimpsestes de Claude Ponti ou la mise en place d’une esthétique ludique de l’accumulation comme préambule à une dynamique des espaces

Bochra Charnay, ULR 1061 Alithila, Université de Lille

Une spatialité enchevêtrée : corps et texte dans Les Derniers Géants de François Place

Kvetuse Kunesova, Université de Hradec Králové, République tchèque

Le paysage haïtien dans l’imaginaire des auteurs québécois

David Taquet, ULR 1061 Alithila, Université de Lille et Institut National de Technologie du Japon (Kosen)

Espaces intertextuels et virtuels dans trois récits de jeunesse de Neil Gaiman, Stephen King, Haruki Murakami

Thierry Charnay, ULR 1061 Alithila, Université de Lille

Passages et franchissements énonciatifs et énoncifs dans les ethno-contes : une spatialité signifiante

Dominique Peyrache-Leborgne, LAMO UR 4276, Université de Nantes

Le souterrain céleste et la montagne magique : dramaturgie de l’espace et « totus simul » dans les contes de Grimm et de John Ruskin

Marie-Agnès Thirard, ULR 1061 Alithila, Université de Lille

Se déplacer dans l’espace au pays de la merveille

Beatrice Ochlinski, ULR 1061 Alithila, Université de Lille

« Le Chêne parlant » de George Sand. L’espace de la forêt comme révélateur de conscience écologique

Notes de lecture

Dominique Paquet, Abymes et surgissements. Généalogie du merveilleux suivie de L’Écriture du merveilleux dans le théâtre jeunesse, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, « Études sur le livre de jeunesse », 2024, 243 p.

Christiane CONNAN-PINTADO, UR Plurielles 24142, Université Bordeaux Montaigne

Louise Drevet, Nouvelles et légendes dauphinoises, ill. Léa Robin, dossier Lucie Nizard, Les éditions des Véliplanchistes, collection « Matrimoine littéraire », 2023, 94 p.

Thierry CHARNAY, ULR 1061 Alithila, Université de Lille.

