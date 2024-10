Karin Ueltschi, Vivre en Bourgeoise au Moyen Âge. Les leçons du Mesnagier de Paris

Comment vivaient les bourgeoises autour de l’an 1400 ? Un manuel d’instruction ménagère, véritable bible domestique, nous transmet de précieuses informations sur cette période d’essor urbain : un Bourgeois vieillissant enseigne à sa jeune femme de quinze ans les devoirs de la parfaite épouse. Outre les conseils de pratique religieuse attendus, on y trouve des développements sur la gestion de la maison et des domestiques, le jardinage, les chevaux et un traité d’autourserie, ainsi qu’une foule de recettes de cuisine et autres savoureuses astuces comme chasser les puces des fourrures, faire passer du bœuf pour de la venaison d’ours, ou changer du vin blanc en vin rouge.

L’apprentissage des bienséances sociales est au cœur de l’enseignement : elles semblent même l’emporter sur les impératifs spirituels, infléchissement remarquable dans un univers qui se laïcise, où culture populaire et savoir-faire technique se frottent aux traditions savantes et aux lettrés, et où les vertus humaines doivent trouver à s’épanouir au plus épais du quotidien, la bonne réputation faisant figure de bien absolu.

L’harmonie du couple est au cœur de l’affaire ; si l’exigence de l’obéissance inconditionnelle de l’épouse à son mari est rappelée avec insistance, bien des nuances se glissent dans cette leçon subtile empreinte de prévenance. Ainsi, en creux du vieux parchemin ne se dessine pas seulement le contour de la parfaite Bourgeoise, mais également l’aimable portrait d’un mari délicat, d’un prudhomme qui nous a laissé l’exquis tableau d’une jeune femme du temps jadis.

Lire un extrait…

Présentation audio…

Karin Ueltschi-Courchinoux est professeur de langue et littérature du Moyen Âge à l’université de Reims Champagne-Ardenne et membre du CRIMEL. Ses recherches portent sur l’articulation entre culture savante et « populaire », sujet au cœur de son dernier ouvrage, Savoir des hommes, sagesse des femmes. Savants ou magiciens, matrones ou sorcières (Imago, 2024).

—

Table des matières

Dédicace

Introduction : un livre où manquent des noms

I. LE MANUEL DE LA PARFAITE ÉPOUSE

L’aventure ordinaire d’un manuscrit

L’instruction féminine

Qu’il faut des modèles et des repoussoirs

Rigueur contrainte ?

Masculin et féminin : chercher un équilibre

II. UNE VILLE ET SES HABITANTS AU MOYEN ÂGE

Vivre à Paris

L’ordre bourgeois

Au service du roi

L’apprentissage de la « laïcité »

III. UNE MAISON DANS LA VILLE

La bonne ménagère

La gouvernance des domestiques

De la culture matérielle

Connaissances rurales

IV. DANS LA CUISINE : LE CUIT ET LE BOUILLI

L’extraordinaire : quelques menus prestigieux

L’ordinaire : les potages

Transformer, accompagner, épicer des ragoûts

Du gras et du maigre

V. DE LA CHAMBRE : L’ESPRIT ET LA LETTRE

Des biens du mariage ou de la prudefemme

De l’obéissance

Discrétion, mesure, honneur : l’invention d’une vertu sociale

Le soupçon

Des tabous : pour une sainte ignorance

Conclusion : par la fenêtre plutôt que par la porte