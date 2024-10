Soirée de lancement de la nouvelle revue Pegasus aux Classiques Garnier

Soirée de lancement du premier numéro de la revue Pegasus, « Le personnage », le vendredi 6 décembre à 17h aux éditions Classiques Garnier, 6 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.

La revue Pegasus – pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire publiée aux éditions Classiques Garnier se propose d’étudier le texte par la typologie et la modélisation en invitant, dans une logique interdisciplinaire, à la pratique et à l’exploration.

Ce cocktail permettra de rassembler l’équipe des Classiques Garnier, les membres des comités éditorial et scientifique, les auteurs des trois premiers numéros et sympathisants de Pegasus autour de quelques boissons et amuse-bouches.

Si l’événement vous intéresse, nous vous invitons à vous manifester auprès des éditions Classiques Garnier à l’adresse mail suivante : contact@classiques-garnier.com.

En raison de la capacité d’accueil des locaux, une inscription est nécessaire pour pouvoir y participer ; l’entrée se fera exclusivement sur présentation de la confirmation de l’invitation.

Il sera également possible d’acheter le numéro de la revue le soir du lancement sous réserve de le signaler par courriel aux éditions Classiques Garnier avant le 29 novembre.

Marie Bernanoce, Gaëtan Brulotte & Ofra Lévy