Pegasus, n° 1 : "Le personnage"

La nouvelle revue Pegasus – pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire publiée en version papier et numérique aux éditions Classiques Garnier se propose d’étudier le texte par la typologie et la modélisation en invitant, dans une logique interdisciplinaire, à la pratique et à l’exploration.

Sommaire

Ofra Lévy

Le laboratoire p 9-12

Le comité de rédaction

Préface p 13-14

Michel Bernard, Baptiste Bohet

Présence diégétique des personnages romanesques.

Du bon usage des graphiques d’apparition p 15-38

Simon Bréan

Les résonances affectives de l’agentivité.

Pour une étude des personae fictionnelles p 39-54

Ioana Galleron

La méthode des chaînes de coréférence dans l’étude de la densité des personnages.

Le roman français de la première moitié du XVIIIe siècle p 55-76

Françoise Lavocat

Les personnages comme populations.

Résultats d’une enquête, visualisations d’un comptage p 77-96

Aude Leblond

Pour une typologie des personnages remémorés p 97-114

Sarah Mallah

Pour une poétique des personnages de science-fiction.

Les personnages-novums chez Serge Lehman p115-136

Perrine Maurel

Le personnage transfictionnel.

Une modélisation automatisée au service d’une typologie p 137-154

François Rastier

Les aventures du personnage.

Textualité et formes sémiotiques p 155-170

Présentation des auteurs p 171-172

Résumés p 173-177