Italian Women’s networks: connections, pathway, circulation of ideas, 1870-1926 (AAIS 2025, Philadelphia)

CFP AAIS Conference

Proposition by Daniela Vitagliano & Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur),

the Voix de femmes project team (for info: https://femmesenvoix.hypotheses.org/)

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

March 13-15, 2025

Italian Women’s networks: connections, pathway, circulation of ideas (1870-1926)

This is an interdisciplinary panel between Italian literature, history and political philosophy that aims to examine different profiles (such as Sibilla Aleramo, Neera, Matilde Serao, Ada Negri, Anna Kuliscioff, Maria Montessori) and their connections and various objects of study: from literary works to articles, from public lectures to political pamphlets and epistolary correspondences. It embraces diverse perspectives on women’s presence in public spaces during the often-overlooked period of the first wave of feminism. The 1870s marked the beginning of the internationalisation of the feminist movement in Europe (Offen 2012), while 1926 was the year in which, for the first time, an Italian writer, Grazia Deledda, received the Nobel Prize for Literature.

Women’s archives are often non-existent or included in men’s archives. Our aim is to highlight existing research on documents that are not or not widely available and to enhance the presence and activity of women in the Italian public space between the 19th and 20th centuries.

In particular, the focus of the panel will be on how the progressive, emancipationist, feminist ideas of Italians were received, transmitted and disseminated in the Western world in the period 1870-1926, and how they played an important role in the European emancipation movement (Pieroni Bortolotti 1963; Gazzetta 2018).

Reti femminili italiane: percorsi, traiettorie, circolazione di idee (1870-1926)

Si tratta di un panel interdisciplinare tra narrativa italiana, storia e filosofia politica che intende esaminare diversi profili (come quelli di Sibilla Aleramo, Neera, Matilda Serao, Ada Negri, Anna Kuliscioff, Maria Montessori) e le loro connessioni, nonché diversi oggetti di studio: dalle opere letterarie agli articoli, dalle conferenze pubbliche agli opuscoli politici e corrispondenze epistolografiche. È aperto alla diversità delle prospettive che emergono dallo studio della presenza femminile nello spazio pubblico nel periodo, insufficientemente studiato dalla critica, della prima “ondata” del femminismo. Gli anni Settanta del XIX secolo segnano l'inizio del processo di internazionalizzazione del movimento femminista in Europa (Offen 2012), mentre il 1926 è l'anno in cui, per la prima volta, una scrittrice italiana, Grazia Deledda, riceve il Premio Nobel per la letteratura.

Gli archivi femminili sono spesso inesistenti o inseriti in archivi maschili. Il nostro obiettivo è quello di mettere in luce le ricerche esistenti sui documenti non o poco diffusi e valorizzare la presenza e l’attività delle donne nello spazio pubblico italiano tra Otto e Novecento.

In particolare, il focus del panel sarà su come le idee progressiste, emancipazioniste, femministe, delle italiane siano state accolte, trasmesse e diffuse nel mondo occidentale nel periodo 1870-1926, e su come abbiano svolto un ruolo importante nel movimento di emancipazione europeo (Pieroni Bortolotti 1963; Gazzetta 2018).

Réseaux féminins italiens : parcours, trajectoires, circulation des idées (1870-1926)

Il s'agit d'un panel interdisciplinaire entre la littérature italienne, l'histoire et la philosophie politique, qui vise à examiner divers profils (comme ceux de Sibilla Aleramo, Neera, Matilde Serao, Ada Negri, Anna Kuliscioff, Maria Montessori) et leurs connexions, ainsi que différents objets d'étude : des œuvres littéraires aux articles, des conférences publiques aux brochures politiques et correspondances épistolaires. Il est ouvert à la diversité des perspectives qui émergent de l'étude de la présence féminine dans l'espace public durant la période, insuffisamment étudiée par la critique, de la première "vague" du féminisme. Les années 1870 marquent le début du processus d'internationalisation du mouvement féministe en Europe (Offen 2012), tandis que 1926 est l'année où, pour la première fois, une écrivaine italienne, Grazia Deledda, reçoit le Prix Nobel de littérature.

Les archives féminines sont souvent inexistantes ou intégrées dans des archives masculines. Notre objectif est de mettre en lumière les recherches existantes sur des documents peu ou pas diffusés et de valoriser la présence et l'activité des femmes dans l'espace public italien entre le XIXe et le XXe siècle.

En particulier, l'accent sera mis sur la manière dont les idées progressistes, émancipatrices et féministes des Italiennes ont été reçues, transmises et diffusées dans le monde occidental entre 1870 et 1926, et comment elles ont joué un rôle important dans le mouvement d'émancipation européen (Pieroni Bortolotti 1963 ; Gazzetta 2018).

—

Please submit abstract in Italian, French or English (200 words) and bio (150 words) to Daniela Vitagliano (Daniela.vitagliano@univ-cotedazur.fr) by 23 October 2024