Jimmy Thibeault, Marie-Lise Auvray, Emir Delic, Michel Mallet, Traces des cultures germaniques dans l'imaginaire canadien-français et québécois

Si les discours identitaires au Canada français et au Québec ont été dominés par les rapports avec la France et les États-Unis, les enjeux liés aux transferts culturels sont loin d'y être réductibles. En marge des discours identitaires qui reposent sur ces deux pôles, des penseurs ont cherché dans d'autres cultures des points de convergen ces et de divergences qui étaient à même de contribuer à construire une image juste de la société qu'ils cherchaient à définir. Parmi ces cultures autres, celles des sociétés germaniques, du fait de leurs vastes patrimoines respectifs et de l'histoire trouble de l'Allemagne, ont particulièrement intrigué les intellectuels canadiens-français et québécois.

L'étude des traces laissées par l'intérêt porté à cet autre permet d'explorer une part des zones grises des identités canadienne-française et québécoise qui ne seraient pas d'emblée travaillées de l'intérieur par les tensions idéologiques liées aux pôles de sa francité ou de son américananité. Les contributions de ce recueil jettent des regards diversifiés sur les traces des cultures germaniques qui ont contribué à façonner le regard que les intellectuels et les artistes canadiens-français et québécois portent sur leur porpre société. Provenant de différentes disciplines, ces contributions explorent l'influence de la pensée allemande dans le contexte canadien-français du XIXe siècle, le rapport trouble à l'Allemagne nazie, la lecture du monde contemporain à travers la symbolique de la chute du mur de Berlin et la place des expressions artistiques germaniques dans les production littéraires et cinématographiques canadiennes-françaises et québécoises. Traces des cultures germaniques dans l'imaginaire canadien-français et québécois met donc en dialogue des lieux de production d'un discours identitaire dans un rapport à l'autre qui se veut le lieu d'échanges culturels.

Lire un extrait…

Avec des textes de : Pierre Anctil, Marie-Lise Auvray, François-Emmanuël Boucher, Sophie Boyer, Hélène Destrempes, Louise-Hélène Filion, Ingo Kolboom, Marilyne Lamer, Hans-Jürgen Lüsebrink, Michel Mallet, Jimmy Thibeault et Béatrice Vernier.