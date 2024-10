Frédéric Duval, avec la collab. d’Hélène Biu, Viola Mariotti et Graziella Pastore, Les traductions médiévales des compilations de Justinien

Au cœur de la France capétienne émerge au second quart du XIIIe siècle un mouvement de traduction unique en Europe. Conséquence de l’enseignement du Corpus juris civilis à Bologne puis à Orléans, des translations françaises des compilations romaines contribuèrent à l’assimilation et à la vulgarisation du droit justinien : gouvernants, administrateurs et administrés purent, de la sorte, accéder aux « lois » dans leur propre langue.

L’ampleur du phénomène fut considérable, compte tenu de la longueur du corpus latin, de sa technicité et du nombre de traductions conservées. Encore largement méconnues, ces traductions ont beaucoup à apporter à l’histoire de la traduction, à l’histoire du français, à l’histoire du droit ou encore à l’histoire des idées politiques. De fait, elles constituent un événement majeur de l’histoire de l’écrit vernaculaire au xiiie siècle.

Le présent fascicule de l’Histoire littéraire de la France comprend, dans une première partie, l’examen individuel de chaque traduction, avant que, dans un second temps, une synthèse du mouvement de traduction ne soit présentée. Suit un répertoire des manuscrits.