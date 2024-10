Marie Bouhaïk-Gironès, Alexis Grélois, Xavier Hélary, Royauté, écriture et théâtre au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur d'Elisabeth Lalou

Spécialiste française de Philippe le Bel et du théâtre médiéval, Élisabeth Lalou a diversifié ses champs de recherches, au CNRS d'abord puis comme professeur à l'université de Rouen Normandie. La royauté capétienne à son apogée, le théâtre en ses débuts, les pratiques de l'écrit, celles des hommes et des femmes du Moyen Âge, autant de thèmes abordés par ses collègues, historiennes et historiens français et étrangers, et rassemblés en un livre hommage. Au fil des études, souvent fondées sur des documents inédits, sont dévoilées les destinées d'un évêque de Winchester et d'un maître des eaux et forêts, sont éclairées les œuvres de Joinville et de Marco Polo et publiés pour la première fois le testament d'un roi capétien, un mandement parodique basochien et un écrit de Claire d'Assise. De la Normandie à l'Orient, de Rouen à Venise et Tournai, c'est à ce voyage en compagnie d'Élisabeth Lalou que ce livre invite le lecteur.

Sommaire

Avant-propos

Bibliographie d'Élisabeth Lalou

Normandie

Mathieu Arnoux, Richesse d'un dignitaire. L'inventaire des biens de Jean de Bulles, archidiacre du Grand Caux (1297)

Danny Lake-Giguère, Un administrateur forestier au début du XIVe siècle. Philippe le Convers, maître des eaux et forêts en Normandie sous Philippe le Bel

Philippe Lardin, La guerre maritime à Dieppe au début de la guerre de Cent Ans

Lise Levieux, Le rôle des archevêques et des rois dans l'implantation et le développement des Mendiants à Rouen (XIIIe-XIVe siècle)

Bruno Nardeux, Entre haras et résidence royale, le complexe manorial de la Feuillie-en-Lyons (fin XIIIe-début XIVe siècle)

Lydwine Scordia, La " duchié de Normandie ", entre France et Angleterre dans la chronique du Rosier des guerres

Écritures

Anna Bellavitis, Navagero amoureux et femmes sans cervelle : témoins et testaments " oraux " à Venise au XVIe siècle

Jacques Berlioz, Richard Cœur de Lion, croquemitaine oriental. Deux passages de la Vie de Saint Louis de Jean de Joinville

Paul Bertrand, Autour de la diplomatique d'un légat pontifical en terre d'Empire : Hugues de Saint-Cher (1251-1253)

David Carpenter, The copies of Magna Carta 1216 in the Archives Nationales in Paris and their political context

Jacques Dalarun, Un écrit de Claire d'Assise

Royautés

Marc Bompaire, Les maîtres des monnaies du roi au temps des derniers Capétiens

Elizabeth A. R. Brown, Taxation of the Realm and Philip the Fair

Philippe Contamine, Du droit des apanages : à propos du don par Charles VII du duché de Touraine à Archibald, dit le Tyneman, quatrième comte de Douglas (1424)

Lindy Grant, Prophesies of the End of Time in the Psalter of Blanche of Castile

Marie Groult, Les statuts de l'ordre de l'Étoile : reconstitution à partir des copies des mémoriaux de la Chambre des comptes

Anne D. Hedeman, History and Visual Memory in the Library of King Charles V of France

Xavier Hélary, Le premier testament de Philippe III (Carthage, 2 octobre 1270)

Frédérique Lachaud, Les Capétiens et leur royaume dans l'œuvre historique de Ralph de Diceto

Jean-François Moufflet, Pro salute anime nostre. Forme et portée du testament de Saint Louis

Alain Provost, Le voyageur et le conquérant. Note sur la figure d'Alexandre le Grand dans le Devisement du monde

Romain Telliez, Saint Louis, pacificateur des mœurs ? Sur " l'interdiction " des duels judiciaires et des guerres privées

Nicholas Vincent, John of Pontoise, Bishop of Winchester (d. 1304) : New Evidence from Paris, Bologna and Modena

Spectacles

Marie Bouhaïk-Gironès, Un mandement parodique basochien inédit : les Ordonnances de Mauconseil (début du XVIe siècle)

Élise Dupras, " Ne t'esbahis, ma chiére suer… ". Quelques remarques sur Les Miracles de Notre Dame par personnages

Mario Longtin, L'Homme a mes pois : une farce renaissante au goût de sel

Denis Hüe, Notule amicale sur le sel à Rouen

Jelle Koopmans, Le théâtre religieux à Tournai : deux témoignages curieux

Jean-Louis Roch, Les bélîtres au théâtre et l'exclusion des pauvres

Postface d'Élisabeth Lalou