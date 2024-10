Et la philosophie créa la femme / Et la femme créa la philosophie : l'intersection des savoirs autour de l'égalité des sexes durant la première modernité (Université de Turin, McGill University, Ca' Foscari University of Venice et en ligne)

[English bellow]

Séminaire hybride International et Interdisciplinaire

Et la philosophie créa la femme / Et la femme créa la philosophie :

L'intersection des savoirs autour de l'égalité des sexes durant la première modernité

Université de Turin - McGill University - Université Ca' Foscari Venise

Premier cycle (2024-2025)

Inscription :

Afin de participer à distance ou bien en présence, veuillez remplir le formulaire d’inscription suivant : tinyurl.com/philofemme

Si vous avez des difficultés à accéder au formulaire, veuillez contacter : natalia.zorrillasirlin@mail.mcgill.ca

—

Programme :

30/10/2024 [11h Montréal / 16h Turin]

Marguerite DESLAURIERS (McGill University), Using Aristotle to Argue for the Equality of Women in the 16th Century.

27/11/2024 [10h Montréal / 16h Turin]

Valentina ALTOPIEDI (Università degli Studi di Torino), De la Salpetrière à la défense des droits des femmes. Marie Madeleine Jodin et l’histoire d’une gynocratie rêvée au dix-huitième siècle.

18/12/2024 [10h Montréal / 16h Turin]

Francesca FRANCOEUR (Université Laval), Sur l’apparence de contradictions dans la pensée féministe de Poulain de la Barre.

Eleonora ALFANO (Università degli Studi di Torino), Le cerveau n’a pas de sexe : Dom Deschamps et deux nuances de sexe.

29/01/2025 [10h Montréal / 16h Turin]

Susana SEGUIN (Université Paul-Valéry-Montpellier 3 – IRHIM), Les figures féminines dans les manuscrits clandestins : quelle femme pour la clandestinité philosophique ?

Natalia ZORRILLA SIRLIN (McGill University – Ca’ Foscari University of Venice), A manuscript critique of Poulain de la Barre’s historical conjecture on the (in)equality of the sexes : Supériorité de l'homme sur la femme, ou l'inégalité des deux sexes.

26/02/2025 [10h Montréal / 16h Turin]

Line COTTEGNIES (Sorbonne Université), Margaret Cavendish’s lived ecologies.

26/03/2025 [11h Montréal / 16h Turin]

Teresa RODRIGUEZ (Universidad Nacional Autónoma de México), The querelle des femmes as a historiographical category : Sor Juana Inés de la Cruz.

Debora SICCO (Università degli Studi del Piemonte Orientale), La Marmotte philosophe de Fanny de Beauharnais : une philosophie au féminin.

30/04/2025 [10h Montréal / 16h Turin]

Halima OUANADA (Université de Tunis - El Manar), L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert ou la création du féminin invariable au siècle des Lumières.

28/05/2025 [10h Montréal / 16h Turin]

Marco MENIN (Università degli Studi di Torino), Lumières d’un autre genre.

Silvia MANZO (Universidad Nacional de La Plata), Margaret Cavendish’s Self-fashioning as a Women Philosopher.

25/06/2025 [10h Montréal / 16h Turin]

Elena GORDON (University of Jyväskylä), On Catherine Macaulay, TBD.

Alexis TETREAULT (University of Ottawa), Dépasser les lettres : pour une analyse philosophique des écrits de Madame du Deffand.

—

Argumentaire :

Ce séminaire s’articule en deux axes principaux : d’une part, la femme comme objet philosophique et, d’autre part, la femme comme sujet de la philosophie durant la première modernité (XVIe-XVIIIe siècles).

1/ Et la philosophie créa la femme. Le premier axe va se pencher sur les théories de l’égalité des sexes déployées, notamment, dans le cadre de la Querelle des femmes. Bien que les historiens s’accordent à faire remonter un tel débat sur la différence et l’identité des sexes au début du XVe siècle, certaines des questions portées sur les capacités intellectuelles, émotionnelles et physiques des femmes, sur leur droit à l’accès à l’éducation, à la politique et au bonheur, sont encore d’actualité. Ainsi, ce séminaire se propose de porter un regard rétrospectif sur les œuvres de ces femmes et de ces hommes issu.e.s de différents champs disciplinaires (tels que la philosophie, la littérature, la théologie, la physiologie et la médecine) qui s’engagèrent dans des discussions liées aux problématiques féministes. L’étude de ces textes permettra de dégager les théories sur l’égalité des sexes qui parviennent encore de nos jours à suggérer des idées en mesure de répondre aux défis du présent et aux enjeux de l’avenir.

2/ Et la femme créa la philosophie. Le second axe entend contribuer à l’actuelle revalorisation du corpus des femmes philosophes de la première modernité. Il va être question de mettre en lumière ces femmes auteures qui cherchèrent à se positionner au sein des communautés intellectuelles de leur temps, desquelles elles étaient exclues, ainsi que sur les approches pluridisciplinaires qu’elles mirent en œuvre afin d’y parvenir. En effet, dans la mesure où les institutions éducatives et académiques étaient réservées aux hommes, ces intellectuelles durent chercher d’autres moyens d’apprentissage. Certaines d’entre elles produisirent ainsi des œuvres à la fois éclectiques et originales par rapport au canon dominant. Or, dans la mesure où elles condensèrent certains débats et certaines questions sur les savoirs qui étaient en train de s’inventer à leur époque, ces femmes sont susceptibles de nous offrir un regard nouveau, parfois même critique, sur le canon philosophique, scientifique, voire théologique de la première modernité. En ce sens, l’étude du corpus des femmes revêt une valeur fondamentale au sein de l’histoire des idées, de la philosophie et des savoirs : car si, d’une part, un tel corpus sort des sentiers battus de la littérature académique, d’autre part, il éclaire sous une autre perspective, à la fois, la production des auteurs établis et l’histoire de ces disciplines.

******************************************

International and Interdisciplinary Hybrid Seminar

And Philosophy Created Woman / And Woman Created Philosophy :

Disciplinary Intersections around Gender Equality in Early Modernity

University of Turin - McGill University - Ca' Foscari University of Venice

First Cycle (2024-2025)

Registration :

We kindly ask all those who want to participate, in presence or remotely, to fill out the registration form : tinyurl.com/philofemme

If you have difficulty accessing the form, please contact : natalia.zorrillasirlin@mail.mcgill.ca

—

Program :

30 10 2024 [11 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Marguerite DESLAURIERS (McGill University), Using Aristotle to Argue for the Equality of Women in the 16th Century.

27 11 2024 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Valentina ALTOPIEDI (Università degli Studi di Torino), De la Salpetrière à la défense des droits des femmes. Marie Madeleine Jodin et l’histoire d’une gynocratie rêvée au dix-huitième siècle.

18 12 2024 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Francesca FRANCOEUR (Université Laval), Sur l’apparence de contradictions dans la pensée féministe de Poulain de la Barre.

Eleonora ALFANO (Università degli Studi di Torino), Le cerveau n’a pas de sexe : Dom Deschamps et deux nuances de sexe.

29 01 2025 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Susana SEGUIN (Université Paul-Valéry-Montpellier 3 – IRHIM), Les figures féminines dans les manuscrits clandestins : quelle femme pour la clandestinité philosophique ?

Natalia ZORRILLA SIRLIN (McGill University – Ca’ Foscari University of Venice), A manuscript critique of Poulain de la Barre’s historical conjecture on the (in)equality of the sexes : Supériorité de l'homme sur la femme, ou l'inégalité des deux sexes.

26 02 2025 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Line COTTEGNIES (Sorbonne Université), Margaret Cavendish’s lived ecologies.

26 03 2025 [11 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Teresa RODRIGUEZ (Universidad Nacional Autónoma de México), The querelle des femmes as a historiographical category : Sor Juana Inés de la Cruz.

Debora SICCO (Università degli Studi del Piemonte Orientale), La Marmotte philosophe de Fanny de Beauharnais : une philosophie au féminin.

30 04 2025 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Halima OUANADA (Université de Tunis - El Manar), L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert ou la création du féminin invariable au siècle des Lumières.

28 05 2025 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Marco MENIN (Università degli Studi di Torino), Lumières d’un autre genre.

Silvia MANZO (Universidad Nacional de La Plata), Margaret Cavendish’s Self-fashioning as a Women Philosopher.

25 06 2025 [10 A.M. Montréal / 4 P.M. Turin]

Elena GORDON (University of Jyväskylä), On Catherine Macaulay, TBD.

Alexis TETREAULT (University of Ottawa), Dépasser les lettres : pour une analyse philosophique des écrits de Madame du Deffand.

—

Argument :

This seminar will focus on two main themes: on the one hand, women as philosophical objects and, on the other, women as subjects of philosophy during early modernity (16th-18th centuries).

1/ And philosophy created woman. The first axis focuses on the theories of the equality of the sexes, particularly in the context of the querelle des femmes. Although historians agree that such a debate about the difference and identity of the sexes dates back to the early 15th century, some of the questions raised about women's intellectual, emotional and physical capacities, and their right to access education, politics and happiness, are still relevant today. This seminar will take a retrospective look at the works of men and women from various disciplines (such as philosophy, literature, theology, physiology and medicine) who engaged in discussions related to feminist concerns. A study of these texts will help explore the theories of the equality of the sexes, which are still able today to respond to the challenges of the present and the issues of the future.

2/ And women created philosophy. The second axis aims to contribute to the current reappraisal and retrieval of the corpus of early modern women philosophers. It will focus on women authors who sought to position themselves within the intellectual communities of their time, from which they were excluded, and on the multidisciplinary approaches they implemented to achieve this. Since traditional educational and academic institutions were reserved for men, these women had to seek other means of learning. Some of them thus produced works that were both eclectic and original in relation to the dominant canon. By condensing in their writings certain debates and questions about new forms of knowledge that were emerging at the time, they foster innovative insights about the philosophical, scientific, and even theological canon of early modernity. Hence, the study of the works by women intellectuals is of fundamental value to the history of ideas and knowledge, as well as to the history of philosophy; on the one hand, it opens up new avenues rarely explored in the scholarly literature (despite the progress of the feminist historiographical revision of the philosophical and scientific canon in recent decades), and, on the other, it sheds light on both the production of established authors and the history of these disciplines from a different perspective.