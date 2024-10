Sylvie Dallet, Chamanisme et sorcellerie, destins croisés

Le Chamanisme et la Sorcellerie sont des phénomènes relativement bien connus grâce à des études, des récits et des témoignages. Cependant, la comparaison n’a pas été tentée au regard de l’Histoire et de la Philosophie européennes. Cet essai documenté ouvre une approche conjointe sur des expressions millénaires et contemporaines, à la fois proches et éloignées. Dans une progression personnelle, une histoire méconnue de la pensée occidentale se dessine, et ce, malgré les archives partiales ou perdues. La recherche de cette double figure spirituelle, souvent occultée par les interdits religieux et/ou les idéologies politiques, ouvre une réflexion étoilée sur le vivant où l’art, le soin et les rôles du féminin s’enchevêtrent…

Sylvie Dallet, de formation historienne et philosophe, est professeure des universités (Arts) et peintre. Elle dirige le programme de recherche international “Éthiques de la création” (CHCSC/Institut Charles Cros) et a fondé le Festival des Arts Foreztiers.

Extraits de l'introduction :

Le couple inédit du chamanisme et de la sorcellerie interpelle le passé européen d’un écho récurrent dont les sources philosophiques restent, le plus souvent, invisibles. Le chamanisme (on devrait en préférer le pluriel) découvert et décrit à partir du XVIIIème siècle bénéficie d’une faveur exotique, l’autre, sorcellerie singulière, porte encore le lourd manteau de l’opprobre public. Le travail sur l’esprit, le corps et le psychisme est un exercice qui remonte à la Préhistoire et qui s’est lentement adapté aux mutations sociales de notre Histoire. Au fil des siècles, il s’est également conformé, après bien des résistances, aux évolutions religieuses qui ont détrôné les multiples polythéismes pour les trois monothéismes méditerranéens, hébreu, chrétien et musulman. L’UNESCO, admet la survivance de deux grandes religions polythéistes, le culte shinto pour le Japon et les cultes vaudous qui ont migré de l’Afrique vers les Antilles et la Guyane, avec la traite des esclaves. La liste est plus longue : tengrisme mongol, cultes yoruba, coréens, corses… Alors que les monothéismes coexistent difficilement jusqu’à s’entretuer, les polythéismes continuent à irriguer les cultures régionales à bas bruit, par des amulettes, des lieux consacrés, des pratiques populaires ancrées depuis la nuit des temps. Les savoirs anciens de ce couple Savoirs chamanes/Pouvoirs sorciers que les féministes réhabilitent peinent à se dévoiler, dans la mesure où toute connaissance qui procède du secret est un pouvoir. Nos spiritualités vont en vadrouille entre des pouvoirs traditionnels et une créativité butineuse.

Comme une troisième voie nécessaire, nos démocraties sont attachées au libre arbitre des citoyens et à la responsabilité publique des gouvernements que les citoyens élisent. Cette chaîne de responsabilités a pris pour socle le consentement éclairé qui prend racine sur la nécessité de la connaissance : la science et la conscience critique se tiennent la main pour définir « la réalité » des faits. Entre « les religions » dont ils se défiaient et les « superstitions » dont ils se moquaient, les philosophes occidentaux soucieux de pensée objective n’ont guère accordé d’attention politique aux songes, ces « contes de bonnes femmes », sauf à s’en inspirer, comme les romantiques Charles Nodier (la Fée aux miettes, 1832) ou George Sand (Légendes rustiques, 1868). Les phénomènes ont attendu le XXème siècle pour rassembler des philosophes au-delà des grandes idées. Le lent avènement de la raison (la ratio latine selon Jung) a fragilisé des croyances enracinées jusqu’à des illuminations inédites que certains chercheurs sont allés chercher très loin, au-delà des mers et des montagnes européennes. (...)

L’évocation des « sorcières » va au-delà du « sorcelage » d’antan, car il explore les expériences des « sages-femmes » traditionnelles, de la Préhistoire à notre siècle : chamanismes, accouchements, libertés rebelles, forces d’intervention prophétiques. L’accouchement des êtres au monde par l’expérience est un motif central, de même que la relation aux éléments naturels. Liées aux soins, aux herbes, aux aromates, ces femmes honorées ou persécutées depuis la Préhistoire ont, sans doute, témoigné d’une grande diversité de sensibilités et de pensées : rouges ou nocturnes, lunaires et solaires, dont l’imaginaire et les obscurs talents restent niés, car sans écritures… Le néochamanisme de ce début du XXIème siècle fait son miel des connaissances éparses que l’obscurité même des pratiques spirituelles suppose. Ces éléments de comparaison nous conduisent à comprendre la résurgence culturelle des siècles passés, sur l’Europe, et plus particulièrement sur l’exemple français.

Comment commencer une enquête floue, qui, pour le moment, ne dispose que d’archives partiales ? Tandis que les formes sociales et spirituelles du chamanisme (amérindien, asiatique, indien, sibérien…) de transe et de soin sont bien documentées grâce au travail patient des ethnologues, la sorcellerie européenne, principalement axée sur l’expression féminine, a été démonisée au travers des procès, des inquisitions et, de manière générale, des dénonciations calomnieuses. Nous rencontrons ces inconnues de l’Histoire européenne par les registres codifiés de leurs agresseurs et c’est bien peu pour reconstituer des savoirs : l’invisibilisation des spiritualités féminines s’est retournée comme une peau de chagrin qui a durablement épouvanté des millions de personnes. Si la lettre et l’esprit se marient parfois, ce n’est pas la règle, car la transmission se fait sous les arcanes d’un savoir secret qui ne s’écrit pas. Les historiens et les certains romanciers ont documenté le courage des humanistes qui, pourchassés de toutes parts, ont osé témoigner par écrit, comme le Français Rabelais, le Suisse Paracelse ou Érasme de Rotterdam, sur la folie des persécutions religieuses.