Journalivre. Salon du livre journalisme et médias (Lille)

L’ESJ Lille présente le Journalivre, son 1er salon du livre journalisme et médias, le 9 novembre 2024.



Ce salon, ouvert au grand public, s’intéresse évidemment au domaine d’expertise de l’école centenaire, le journalisme, et plus largement à l’écriture de long format, fiction et non fiction.



Cette manifestation, en partenariat avec la Chouette librairie et les Lisières sera aussi l’occasion de promouvoir la sortie d’un livre édité par Flammarion : “Cent ans de journalisme à travers l’histoire de l’ESJ Lille” (sortie prévue fin octobre 2024).

Le Journalivre se tiendra le samedi 9 novembre 2024

à l’ESJ Lille au 50, rue Gauthier de Châtillon à Lille

de 10h à 18h, entrée gratuite

Programme :

Ouverture des portes à 10h

Tables rondes :

10h15-11h30 : quand le journalisme prend le temps…

14h – 15h : pourquoi les journalistes écrivent-ils de la fiction ?

15h15 – 16h15 : à qui appartiennent les histoires ?

16h30 – 17h30 : crimes, justice et journalisme

Espaces dédicaces et discussions avec les auteurs, autrices

Espaces sur des thématiques et pôles spécifiques.

—

Inscription obligatoire en ligne ou le jour J : https://forms.gle/z73aP52aS6ZytJoY6

Avec le soutien de la ville de Lille et le la DRAC des Hauts-de-France.