Reconfigurations de l'autobiographique au XXIe s. Assises de la littérature française et francophone (Naples)

Les Assises de littérature française et francophone, se tiendront à Naples le 23, 24 et 25 octobre 2024 en collaboration avec l’Université « L’Orientale » de Naples, le Centre de recherche Visages (Variazioni e Ibridismi delle Scritture Autobiografiche nelle letterature francofone - Variations et hybridismes des écritures autobiographiques dans les littératures francophones) et le groupe « Osservatorio sul romanzo contemporaneo ».

Le colloque interrogera la littérature autobiographique de ce premier quart du XXIème siècle, un moment charnière de l’histoire littéraire dans lequel cette littérature n’aura cessé d’intensifier sa production, avec la participation de Didier Eribon, Philippe Forest, Camille Laurens et Philippe Vilain.

Accéder au site du colloque et au porgramme…