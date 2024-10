Aden, n° 20 : "Étudiants et groupes intellectuels de jeunesse"

Sommaire

Avant-propos de Fabrice Szabo

Marie-Elise Hunyadi : « S’appuyer sur « l’élite organisée du monde estudiantin » pour développer la coopération intellectuelle : le Comité des représentants des associations internationales d’étudiants (1926-1940) »

Alain Monchablon : « Les étudiants de gauche face à l’Unef dans les années 1930 »

Hervé Le Fiblec : « Les groupes de jeunes dans le syndicalisme enseignant des années 1930 »

Charles Piwnik : « La colonie sociale de Toynbee Hall à Londres : interface entre monde étudiant et monde ouvrier »

Gilles Candar : « La revue L’Étudiant socialiste et ses avatars »

Charles Jacquier : « Révision, une revue d’études pour de jeunes révolutionnaires atypiques »

Héritages des étudiants et groupes intellectuels de jeunesse des années 30

Robi Morder : « 1929-1949 : fragile et lente évolution de l’UNEF vers la gauche »

« Textes et Témoignages retrouvés »

Aire francophone

(Rubrique réalisée par Alexis Buffet)

Présentation

I - Quand on a vingt ans…

Ribouldingue : « Pourquoi l’Étudiant n’est-il plus Étudiant ? », La Bohême. Organe de l’association des étudiants de Nantes, 1er octobre 1931.

Léo Sauvage : « Portes fermées. Diplômes sans emploi », Regards, 20 juillet 1934.

Léo Sauvage : « Portes fermées. Diplômes sans emploi », Regards, 27 juillet 1934.

II - Jeunes intellectuels en colère

Jean Régany : « L’étudiant sérieux », La Jeune Révolution. Organe de liaison des jeunes ouvriers et étudiants révolutionnaires, n° 5, 1er mars 1933.

Pragane : « Notre problème », Jeunes, 20 janvier 1933.

III - Regard potache sur la condition estudiantine

Hugo Sterner : « Notre rédacteur chez monsieur Speckel administrateur du foyer universitaire « Gallia », Les Étudiants d’avant-garde. Organe bilingue de l’Union fédérale des étudiants, juin 1933.

IV- Un groupement de jeunes intellectuels : les Groupes « Savoir »

André Combe : « Les Groupes ‟Savoir”. Après un an d’efforts », Vendredi, 30 juillet 1937.

Aire hispanophone

(Rubrique réalisée par Allison Taillot)

Présentation

I – L’irruption de la violence dans le milieu estudiantin

« Plus d’une centaine de jeunes traditionalistes, agitant des petits drapeaux monarchistes, prend d’assaut l’Université et provoque de grands dégâts. Au Cercle Traditionaliste de la rue de Caballero de Gracia, des armes et des emblèmes monarchistes ont été découverts »

II – Université et émancipation féminine

Josefina Carabias : « Les mille étudiantes de l’Université de Madrid. Ce que les femmes pourront être »

III – La fin d’un cycle d’agitation étudiante

María Zambrano : « L’année universitaire »

Héritages des années 30

(Rubrique réalisée sous la responsabilité de Christophe Patillon [CHT])

« Nina Kehayan, une jeunesse militante et le paradis soviétique »

Présentation de Charles Jacquier, suivi du témoignage de Nina Kehayan

—

Du côté de Paul Nizan

Réception de Nizan

(Rubrique réalisée par Mathieu Grignon)

Présentation de Mathieu Grignon : « Vulgariser et politiser la philosophie : Les Matérialistes de l’Antiquité. Démocrite – Épicure – Lucrèce, choix de textes et introduction de Paul Nizan (1936) »

René Maublanc : « Épicure et Lucrèce – Les Matérialistes de l’Antiquité par Paul Nizan »

Henri Davenson : « Alerte à la culture dirigée – Défense de la culture et liberté de l’esprit »

Roger Clément : « Les Matérialistes de l’Antiquité, par M. Paul Nizan (E. S. I.) »

—

Comptes rendus

(Rubrique sous la responsabilité de Fabrice Szabo et Stéphane Thomas)

Par Philippe Baudorre, Karine Beaudoin, Marie Bouchez, Alexis Buffet, Francesco Giliani, Catherine Kernoa, Serge Linkès, Gilles Losseroy, Mathieu Grignon, Jean-Luc Martinet, Anne Mathieu, Jean-Baptiste Para, Christophe Patillon, Guillaume Piketty, Bernard Pudal, Fabrice Szabo, Allison Taillot, Stéphane Thomas, Gilles Vergnon, Françoise Willmann.

Comptes rendus sur :

Sylvie Le Bihan, Les Sacrifiés, Paris, éditions Denoël, 2022, 384 p.

*

Tariq Ali, Churchill, sa vie, ses crimes, Paris, La Fabrique, 2023, 465 p. (traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque ; titre original : Winston Churchill His Times, His Crimes, Londres, Verso Books, 2022)

*

Pierre Dac. Du côté d’ailleurs, (Anne Hélène Hoog et Jacques Pessis, dir.), Paris, Gallimard / Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 2020, 192 p.

Géraud Jouve, Mon séjour chez les nazis, Préface d’Olivier Wieviorka, Introduction de Nicolas Patin et Frédéric Sallée, Paris, Nouveau Monde éditions, 2023, 203 p. (1re édition : 1941)

Ludwig Renn, L’Aube était brune, Montreuil, Le Temps des cerises, 2022, 251 p. (traduit de l’allemand par Jean-Pierre Landais ; titre original : Vor großen Wandlungen, Berlin, Aufbau Verlage Gmbh & Co. KG, 1989 & 2013 ; 1re édition : Zurich, Oprecht & Hebling AG, 1936) ; Guerre, Montreuil, Le Temps des cerises, 2023, 438 p. (traduit de l’allemand par Jean-Pierre Landais ; titre original : Krieg, Berlin, Aufbau Verlage Gmbh & Co. KG, 1989 & 2013 ; 1re édition : Frankfurt am Main, Frankfuter Societäts -Druckerei GMBH & Hebling 1928).

*

Robert Hirsch, Henri Le Dem et François Preneau, De Nantes à Brest : les trotskistes dans la guerre (1939-1945), Paris, Syllepse, 2023, 320 p.

Jean-Numa Ducange, La République ensanglantée. Berlin, Vienne : aux sources du nazisme, Paris, Armand Colin, 2022, 268 p.

Maurice Rajsfus, L’An prochain la révolution. Les communistes juifs immigrés dans la tourmente stalinienne 1930-1945, Préface d’Olivier Besancenot, Bordeaux, éditions du Détour, 2022, 438 p. (1re édition : 1985).

Roman Jakobson, La génération qui a gaspillé ses poètes, Traduit du russe par Marguerite Derrida, Paris, Allia, 2023, 80 p.

*

Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, L’œuvre-vie d’Antonio Gramsci, Paris, La Découverte, 2023, 568 p.

Joe Jacobs, Nouvelles du Ghetto. Combattre le fascisme à Londres (1925-1939), Préface d’Henri Simon, Paris, Syllepse, 2022, 442 p. (Traduit de l’anglais par Annie Gouilleux ; titre original : Out of the ghetto – My Youth in the East End : Communism and Fascism 1913 – 1939, Janet Simon, 1978)

*

Guy Casadamont, L’Épopée Nozière, Paris, EPEL, 2022, 360 p.

Jim Tully, Belles de nuit, Préface de Thierry Beauchamp, Paris, Les éditions du Sonneur, 2023, 320 p. (Traduit de l’anglais par Thierry Beauchamp ; titre original : Ladies in the Parlor, Greenberg Publisher, 1935)

*

Bernard Hautecloque, La République face à la rue, Volume II, Les journées de Février 1934 (1929-1936), Paris, éditions du Félin, 2023, 192 p.

*

Pierre Assouline, Le Nageur, Paris, Gallimard, 2023, 256 p.

*

Nicolas Werth, Les Procès de Moscou (1936-1938), Paris, Les Belles Lettres, 2023, 244 p. (1re édition : 1987).

*

« Signification et portée de la marche sur Rome. Europe, Amérique latine », Cahiers de la Méditerranée, (Olivier Dard et Didier Musiedlak, dir.), n°107, Nice, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, décembre 2023, 212 p.

Christian Bruel, L’Aventure politique du livre jeunesse, Paris, La Fabrique, 2022, 384 p.

Dans cet essai sur le livre jeunesse publié en 2022 aux éditions La Fabrique, Christian Bruel,

Jessica Kohn, Dessiner des petits mickeys. Une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique (1945-1968), Paris, éditions de la Sorbonne, « Histoire contemporaine », 2022, 317 p.

André Derval, Michel Ragon singulier et pluriel, Paris, Albin Michel, 2024, 383 p.

Jean-Luc Sahagian, L’Expérience Giono, Avec trois bois gravés de Lucien Jacques, Paris, La Bibliothèque, « Les portraits de La Bibliothèque », 2023, 190 p.

Claire Riffard, Jean-Joseph Rabearivello. Une biographie, Paris, CNRS Éditions, « Planète libre essais », 2023, 366 p.

Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz, (Patrick Gay, François Ouellet et Natacha Vas-Deyres, dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Interférences », 2022, 238 p.

Jörg Später, Siegfried Kracauer. Une biographie, Préface de Johann Chapoutot, Paris, Ithaque, 2023, 564 p (traduit de l’allemand par Régis Gaspaillard ; titre original de l’ouvrage : Kracauer. Eine Biographie. Suhrkamp Verlag Berlin 2016).

Françoise Denoyelle, Les Agences photo – Une histoire française, Chantepic, Les éditions de juillet, 2023, 647 p.

Carolyn Burke, Lee Miller : une vie sans filtre, Paris, Nouveaux mondes, 2023, 510 p. [Traduit par Marie-Claude Rideau. Titre original, Lee Miller. A life, 2005]

Europe, « Une politique de la littérature, 1923-2023 », Actes du Colloque du centenaire de la revue Europe, n° hors-série, automne 2023, 379 p.

André Beucler, Vu d’Allemagne, Reportages 1931-1939, Édition d’Emmanuel Bluteau & François Ouellet, Préface de François Ouellet, Notes d’Emmanuel Bluteau, Le Raincy, La Thébaïde, « Au marbre », 2023, 432 p.

« André Beucler, La symphonie de Paris », Plaisirs de Mémoire et d’Avenir, Les Cahiers de l’association André Beucler, Édition annotée par Guy Durliat et Roland Beucler, Paris, octobre 2022, 229 p.

Marcelle Capy, Des hommes passèrent…, Préface d’Hélène Baty-Delalande, Le Raincy, La Thébaïde, « L’esprit du peuple », 2023, 205 p.

Eugène Dabit, La Zone verte, Paris, 2023, L’Échappée, « Paris perdu », 216 p. (1re édition : 1935).

Jacques Decour, Philisterburg, Paris, Allia, 2023, 138 p. (1re édition : 1932)

Joseph Kessel, Reportages aux États-Unis, 1933-1936-1948-1959-1960, Préface d’Étienne de Montety, Paris, Arthaud, 2023, 432 p.

Clément Chéroux (dir.), Henri Cartier-Bresson. L’autre couronnement, Paris, Fondation Henri Cartier-Bresson, Textuel, 2023, 128 p.

C.F. Ramuz, Le Besoin des choses et autres chroniques, Introduction par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann, Genève, Zoé poche, « Petite bibliothèque ramuzienne », 2022, 285 p. ; Lettres 1904-1947, Introduction de Vincent Kaufmann, Genève, Zoé poche, « Petite bibliothèque ramuzienne », 2022, 182 p.

José Ortega Y Gasset, Qu’est-ce que lire ?, Paris, Allia, 2023, 43 p. (Traduit de l’espagnol par Mikael Gomez Guthart ; titre original : Qué es leer, Obreras Completes, 1962).

Michel Ragon, L’Accent de ma mère, suivi de Ma Sœur aux yeux d’Asie, Préface d’Amin Maalouf, Paris, Albin Michel, 2024, 678 p.

Aurélien Bellanger, Le Vingtième siècle, Gallimard, Paris, 2023, p. 427.

Gabriella Zalapi, Willibald, Genève, éditions Zoé, 2022, 156 p.

Bettina Wohlfarth, Le Temps des faussaires, Paris, Liana Levi, 2023, 376 p. (traduit de l’allemand par Élisabeth Landes ; titre original : Wagfalls Erbe, Hamburg Osburg Verlag, 2019).

Ilaria Ferramosca et Gian Marco De Francisco, Charlotte Salomon. Les couleurs de l’âme, Paris, Nouveau monde , « Nouveau monde graphic », 2023, 122 p. (Traduit de l’italien par Aude Pasquier ; Titre original : I collori dell’anima, Becco Giallo, 2019.)

*

Chana Orloff. Sculpter l’époque, Cécilie Champy-Vinas et Pauline Créteur (dir.), Paris, éditions Paris Musées en partenariat avec Les Ateliers-musée Chana Orloff et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 192 p.

*

Illustrations : Maxime Marino

—

