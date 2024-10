Anne Bationo-Tillon, Francesca Cozzolino, Sophie Krier & Nicolas Nova, En quête d'images. Écritures sensibles en recherche-création

Réflexion épistémologique sur les formes sensibles d'écriture de la recherche à la croisée de l'art, du design, de l'anthropologie et de l'ergonomie, à partir de projets singuliers d'enquête-création

Comment agencer des perspectives sociales et des formes sensibles ? À quelles conditions l'hybridation des pratiques artistiques et scientifiques est-elle fructueuse ? Comment collectiviser des pratiques de recherche-création ? Comment permettent-elles d'explorer / documenter / restituer des mondes en reconfiguration ? Comment activer des rencontres, bifurcations, expériences inédites par la recherche-création ?

Dans une visée de réflexion épistémologique sur les formes sensibles d'écriture de la recherche à la croisée de l'art, du design, de l'anthropologie et de l'ergonomie, cet ouvrage documente des projets singuliers d'enquête-création et dévoile leurs coulisses. Par l'observation et la description des actions, des protocoles, des formes et des dispositifs, il propose de faire émerger des fondements épistémologiques pour penser et produire des projets de recherche-création. Pour ce faire, il dessine aussi les contours d'une scène expérimentale faisant de la recherche par l'image une voie heuristique pour la production d'un savoir sensible.

L'ouvrage se clôt de manière ouverte par un abécédaire dont les termes invitent à effectuer des gestes, engager des protocoles et croiser des méthodes.

Pensé comme un manuel expérimental, le livre active l'exploration de diverses manières de faire la recherche-création.

Sommaire

INTRODUCTION - Saisir les mondes en mutations par la recherche-création

>>Anne Bationo-Tillon, Francesca Cozzolino, Sophie Krier & Nicolas Nova

1RE PARTIE — EXPÉRIMENTER

Enjeux de la recherche‑création au sein du projet « En quête d’images »

1. Interroger les images et façonner des savoirs sensibles — Une collaboration entre art et anthropologie issue d’une enquête au Chiapas (Mexique)

>>Francesca Cozzolino, Coralie Maurin & Kristina Solomoukha

2. « Radiographie d’une rencontre »

>> Anne Bationo-Tillon, Sarah Bouyain, Caroline Doutre, Sandra Nogry & Françoise Wittman

2E PARTIE — EXPLORER - Un corpus de projets de recherche-création

3. Dr. Smartphone : an ethnography of mobile phone repair shops

>> Nicolas Nova & Anaïs Bloch

4. Ganesh Yourself

>> Emmanuel Grimaud

5. Fukushima Reprises

>> Mélanie Pavy & Sophie Houdart

6. A Crossing Industry

>> Cédric Parizot & Douglas Edric Stanley

7. OVERTIME (d’après OVERTIME, Allan Kaprow, 1968)

>> Stéphane Verlet Bottéro & Sophie Krier

8. Desbosque : desenterrando señales (Défricher la forêt : découvrir les signes)

>> FIBRA Collectivo (Lucia Monge, Gabriela Flores del Pozo & Gianine Tabja)

9. « Italian Limes »

>> Studio Folder (Marco Ferrari, Elisa Pasqual, Alessandro Busi, Aaron Gillett, Claudia Mainardi)

10. Pistes de rêves : art et savoir des Yapa du désert australien

>> Barbara Glowczewski

3E PARTIE - ABÉCÉDAIRE