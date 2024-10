Olivier Barrot, Portrait d’Itkine

Figure du spectacle d’avant-garde, Sylvain Itkine était un proche de Prévert, des surréalistes et de Jean Renoir, avec qui il a tourné quatre films dont La Grande Illusion. Il a écrit du théâtre, joué dans les usines en grève pendant le Front populaire, s’est interrogé sur la fonction politique de son art. Valeur montante de la scène française, il fut un acteur reconnu. En 1940, il créa une coopérative ouvrière en zone libre ; entré en Résistance, il endossa d’amples responsabilités dans les services de renseignement du Mouvement de libération nationale. Mais il fut dénoncé et livré à Klaus Barbie.

Itkine a été aimé, admiré, oublié. Dans ce tombeau où se mêlent grande et petite histoire, y compris la sienne propre, Olivier Barrot retrace le destin fl amboyant et tragique d’un homme d’art et d’engagement.

