Gerd Schwerhoff, Dieux maudits. L'histoire du blasphème

L'indignation mondiale suscitée par les caricatures de Mahomet et l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo en 2015 l'ont clairement montré : le blasphème n'est pas une relique de l'Inquisition, il est plus actuel aujourd'hui qu'il y a cent ans. Celui qui rabaisse ce qui est sacré pour les autres doit s'attendre à des réactions violentes, et celui qui se défend contre les discours blasphématoires peut mobiliser de nombreux censeurs.Gerd Schwerhoff propose ici une grande histoire du blasphème de l'Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen Âge et les Lumières. Il explique pourquoi, depuis plus de deux mille ans, les hommes insultent Dieu, les prophètes ou les saints, et pour quelles raisons ces paroles et ces actes déchaînent les passions. Il nous donne à voir les figures changeantes du blasphème au fil des époques, depuis les paysans qui jurent au Moyen Âge et les réformateurs condamnés à mort pour avoir insulté des statues religieuses jusqu'aux tensions actuelles autour de la laïcité, en passant par le combat de Voltaire contre le délit de blasphème ou encore la Femen Josephine Witt accusée de blesser les sentiments religieux en montant sur l'autel de la cathédrale de Cologne.L'historien montre que ceux " d'en haut " sont presque toujours vilipendés par ceux " d'en bas ", poussés par l'impuissance et la colère contre les dirigeants, contre un Dieu apparemment indifférent ou contre d'autres religions. Et l'on peut ainsi voir les récentes affaires de blasphème d'un autre œil : la frontière entre la moquerie et l'insulte s'efface, l'outrage s'inscrit dans un conflit plus large, et peut entraîner une violence extrême.

Sommaire :

Préface

Liste des abréviations

Introduction

Aux origines antiques

Le Dieu jaloux

Blasphème dans le polythéisme ?

Le combat des dieux

Le christianisme au pouvoir



Conflits entre les enfants d'Abraham

Les juifs – le peuple blasphémateur

Les musulmans – insulter le Prophète



Moyen Âge : l'ère des péchés de la langue

Offenser Dieu, un péché et un crime

Le blasphème comme pratique sociale

Hérétiques blasphémateurs – blasphémateurs hérétiques



Époque moderne : le blasphème dans les controverses religieuses

Discipliner les siens

La stigmatisation des autres

Image et blasphème

Obscénité et blasphème



Vives controverses autour du blasphème

Formes nouvelles à l'époque des Lumières

Répression et scandale à l'époque contemporaine

Avant 1989 : un combat désespéré contre l'esprit du temps ?



À l'ère mondiale du blasphème

Conflits mondiaux sous le signe du blasphème

Intolérance religieuse et répression politique

Réactions et réflexions occidentales



Conclusion et perspectives



Remerciements



Bibliographie choisie



Crédits des illustrations



Index