J.-P. Dupouy, C. Chennetier, G. Ferretti, M. Gabriele & F. Roudaut, La Vertu de force du Moyen Âge au siècle des Lumières

Après les deux livres sur les vertus de Prudence et de Tempérance, le présent ouvrage est consacré à une autre vertu cardinale, la Force. Celle-ci est analysée suivant ses dimensions théologique, religieuse et philosophique, mais aussi politique et artistique. Une anthologie occupe la seconde partie, comme cela était le cas pour les volumes précédents.

Issue de la philosophie antique, la réflexion sur les vertus cardinales a nourri la pensée européenne depuis le Moyen Âge jusqu’au xviiie siècle. Il s’agit d’éclairer la manière dont la vertu de Force (la fermeté de l’âme) a été présentée dans la théologie, la morale, la littérature fictionnelle et les arts plastiques. Loin d’être fermée et intangible, la notion ne peut être détachée de l’évolution des sociétés qui ont réfléchi à ses implications théoriques et pratiques.

Table des matières

Jean-Pierre Dupouy, Avant-propos

ARTICLES

Pierre Caye, Virtus et conatus. Les deux voies de la force à la Renaissance

P. Jean-François Thomas s. j., La vertu de force chez saint Thomas d’Aquin

Mino Gabriele, La Prudenza del carbonchio, la Temperanza dello zaffiro, la Fortezza del diamante e la Giustizia dello smeraldo

John McClelland, Les deux forces de l’athlète médiéval et renaissant

Eric Haywood, Boccace et la force du sexe faible

Marilena Caciorgna, La Forza delle donne. Gli exempla di Clelia e di Giuditta nella tradizione iconografica del Rinascimento senese

Tristan Vigliano, La vertu de force dans les textes issus de la scolastique, 1489-1530. Pour une réflexion sur l’humaniste comme « intellectuel »

Giovanni Maria Fara, Una nota sul ciclo di xilografie delle Virtù di Hans Burgkmair il Vecchio conservate al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi

Jean-Louis Charlet, La force dans la lexicographie latine humaniste (Perotti, Estienne, Calepino)

Elisabetta Fadda, La fortezza a Parma nel Cinquecento

Ilenia Pittui, Note sulla virtù della Fortezza nelle imprese di Paolo Giovio

Olivier Millet, Force et douceur dans les Pseaumes de Clément Marot. La portée politique et évangélique des images de Dieu et du roi

Catherine Pézeret, Un aperçu sur fortitudo chez les épigrammatistes lyonnais des années 1530

Dominique de Courcelles, La force au risque d’un fondement mystique

Bruno Méniel, Force des hommes et force des femmes dans l’Heptaméron de Marguerite de Navarre

Violaine Giacomotto-Charra, Contre « gens de peu d’étoffe et de petit cœur ». La vertu de force dans l’éthique vulgarisée à la fin du xvie siècle en France

Théa Picquet, La Vertu de la force dans le Prince et dans les Discours sur la Première Décade de Tite-Live de Machiavel(Florence 1469-Florence 1527)

Marie-Christine Gomez-Géraud, La force des témoins du Christ. Une lecture de saint Jean de Brébeuf

Béatrice Guion, Fortitudo et patientia à Port-Royal

Alicia Viaud, Ruse, violence, amitié. Les « voies » de la force selon Lancelot Voisin de La Popelinière

Paola Bianchi, La force comme vertu militaire à l’ère des armées permanentes (xvi e -xviii e siècles)

Riccardo Spinelli, La «Fortezza» nell’arte fiorentina tra la fine del XVI e la metà del XVIII secolo. Alcuni esempi tra simbologia sacra e profana

Damien Crelier, « Je voulus voir la contenance du Roi ». Images de Louis XIV en roi maître de soi dans les Mémoires de Saint-Simon

Bénédicte Boudou, La Vertu de force dans quelques textes du xvie siècle

Adeline Desbois-Ientile, Éloge de Marguerite d’Autriche, dame de fortitude

Bruna Conconi, Les preuves de force qui viennent du Sud. La Réforme italienne dans le martyrologe de Jean Crespin et Simon Goulart

Jean-Claude Ternaux, La vertu de force dans David combattant de Louis des Masures

Richard Crescenzo, « Force et vertu d’éloquence ». Démosthène, modèle oratoire aux temps des guerres civiles françaises

Paola Cifarelli, « A la promocion des vertus et exterminacion des vices ». La force dans quelques recueils de fables ésopiques en français

Karine Durin, Force et héroïsme féminin à l’âge de la prudence. La morale de Baltasar Gracián et ses lectrices au xviie siècle (Espagne et France)

Pascal Debailly, La satire et la force

Nicolas Brucker, La vertu de force chez Fénelon et Rousseau. Étude comparée des Aventures de Télémaque (1699) et d’Émile ou de l’éducation (1762)

Marcella Leopizzi, La fortitudo chez trois héroïnes du Grand siècle. Chimène, Elvire et la princesse de Clèves. Trois âmes à la croisée des chemins

Massimo Luigi Bianchi, Tapferkeit/fortitudo nella dottrina morale di Kant

Bruno Pinchard, Envoi. Dante pris dans sa force. Réflexion autour d’un anniversaire

Avant-propos…

Lire les résumés…