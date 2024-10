Vera Gajiu (dir.), "Hier tout était plus beau". Mémoires (dés)ordonnées dans les écritures francophones venues de l’Est

Ce volume, édité par Vera Gajiu et publié dans la collection Feuillages du Gruppo di studio sul Cinquecento francese, réunit les Actes de la XIVe Journée de la Francophonie (le 19 mai 2022) de l'Université de Vérone intitulée : "Hier tout était plus beau" : mémoires (dés)ordonnées dans les écritures francophones venues de l'Est.

Le recueil vise à interroger la place de la mémoire dans les œuvres de Benjamin Fondane, Elsa Triolet, Romain Gary, Agota Kristof, Dmitri Bortnikov, Gisèle Prassinos et d'autres auteurs réunis ici autour du thème du mal du pays et du mal de la langue, comme aussi autour de la réflexion sur l'identité et l'exil.

La Francophonie d'hier est d'une importance cruciale pour la Francophonie de l'avenir. Si donc ces mémoires (dés)ordonnées évoquent directement ou indirectement les événements historiques récents, c'est parce qu'une littérature de la mémoire historique existe, résiste et prend position. Bien que ces auteurs francophones translingues n'aient pas partagé le même passé, ils représentent chacun un monde à l'envers et ils restent jusqu'à la fin de leur vie des étrangers parmi les étrangers.

Sommaire

Vera Gajiu

Introduzione

Michel Carassou

Benjamin Fondane entre l'exil et l'errance

Marina Ortrud M. Hertrampf

Le mal du pays comme muse ou: le mal de la langue d’Elsa Triolet, précurseure d’une écriture transnationale transgressive

Fabio Libasci

Une autre vie dans une autre langue. Romain Gary et l’invention de soi dans «La promesse de l’aube»

Diana Mistreanu

Fiction translingue et propagande. Le réalisme cognitif de la mémoire chez Andreï Makine et Dimitri Bortnikov

Riccardo Benedettini

«Nous sommes devenus faibles et vulnérables». Ágota Kristof et les inconvénients de la liberté

Valeria Marino

Le temps n’est rien de Gisèle Prassinos: cyclicité du récit, spectralité du souvenir

Vera Gajiu

Costellazioni letterarie romene: Anne de Noailles, Marthe Bibesco, Vintilă Horia e Dumitru Țepeneag

Giampaolo Caliari

La scrittura come riscatto sociale nell’opera narrativa di Panaït Istrati

Sara Gorusanovic

À la recherche de l’origine perdue: les mystères et les silences dans les fictions de Jakuta Alikavazovic