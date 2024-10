Étienne Gilson, Littérature et philosophie. Œuvres complètes, t. III

Les études d’Étienne Gilson réunies dans ce volume se situent à la croisée de deux disciplines contiguës, l’histoire de la philosophie et les études littéraires. Au contact de ces deux pratiques savantes, l’écriture de Gilson se donne à lire sous un triple jour, à la fois historique, littéraire et philosophique. Si l’écriture historienne évoque les trajectoires intellectuelles d’Héloïse, Dante, Rabelais, Du Bellay, Ronsard ou encore Pascal en mettant en évidence les motifs philosophiques lovés au coeur de leurs oeuvres littéraires, le travail de critique littéraire prolonge ce mouvement et considère des oeuvres plus récentes, celles de Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans, Paul Claudel, Charles Du Bos, Charles Ferdinand Ramuz ou encore François Mauriac.

L’ensemble des textes ici rassemblés révèle ainsi la figure d’un historien de la pensée qui cherche à élargir l’horizon du médiévisme philosophique, dont le regard ne serait plus exclusivement centré sur les questions spéculatives, l’avènement du thomisme ou les affleurements très discutés d’une philosophie chrétienne; un historien de la pensée qui, à travers l’étude minutieuse des textes littéraires, cherche à entrevoir les continuités souvent ténues de la nature humaine.

Ce troisième volume des Œuvres complètes comprend vingt-six articles et quatre ouvrages monographiques publiés par Étienne Gilson (1884-1978) de 1923 à 1974 : Les Idées et les Lettres(1932), ouvrage fondateur qui réunit les premières recherches menées dans le domaine de l’histoire littéraire; Héloïse et Abélard(1938), livre issu d’un cours professé en 1936-1937 au Collège de France; Dante et la philosophie (1939) première incursion dans les études dantesques, qui sera prolongé bien des années plus tard par l’ouvrage Dante et Béatrice (1974); enfin, L’école des muses(1951), ouvrage qui mène une réflexion singulière sur la genèse des oeuvres littéraires. Les travaux présentés dans ce volume éclairent d’une lumière spécifique la pratique intellectuelle d’Étienne Gilson et illustrent la diversité des écritures déployées au long de sa carrière : de la monographie universitaire aux essais de vulgarisation parus dans des journaux à large diffusion, en passant par les articles scientifiques publiés dans les revues spécialisées.