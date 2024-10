France Dhorne (dir.), L'Implication du récepteur dans les énoncés de l'espace public

Actes du colloque tenu à l'Université Aoyama Gakuin (Tokyon) les 29 et 30 octobre 2022

Sommaire

Présentation Introduction générale

Première partie Le récepteur dans l’espace public

Conjuguer régulation et interaction: les instructions écrites accompagnant le consommateur à l’entrée d’un bar-tabac au temps du COVID-19

Les énoncés généralisants dans les affiches et les pages publicitaires: d’indices de dialogisme à indices du savoir supposé de l’interlocuteur

La réception d’affiches muséales au Japon et en France: l’espace public entre médiation et marchandisation

Deuxième partie Impliquer et s’impliquer

Stratégies des affiches de campagne de sensibilisation: comment impliquer le récepteur?

Pancartes et affiches après les attentats en France: impliquer et s’impliquer

Plaques commémoratives: le récepteur est-il soluble dans le discours?

«PAPA, IL A TUÉ MAMAN»: Réception, dialogisme et polyphonie dans les affiches anti-féminicides des «colleuses»

Troisième partie Du destinataire aux lecteur et co-énonciateur dans l’espace public

Quelles figures de destinataire se construisent dans l’espace public?

Sélection contextuelle d’un destinataire non identifié

Co-construction du sens et représentation symbolique de la situation dans le code de la route britannique

Performatif directif, deixis et énonciation: rôle du récepteur dans l’espace public

Quatrième partie Les stratégies: faire d’un récepteur/co-énonciateur un acteur

Comment le poème peut-il attirer l’attention dans l’espace public?

L’interrogation totale et sa réception dans l’espace public

L’attention demandée aux récepteurs dans les annonces orales de l’espace public

Les nudges ou au commencement était le co-énonciateur