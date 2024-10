L'histoire littéraire selon Gilson

On ne le lit plus guère, pour ne pas dire pas du tout, et on va peut-être le découvrir : le troisième volume des Œuvres complètes d'Étienne Gilson (1884-1978) vient regrouper ses essais de Littérature et philosophie (Vrin), à la croisée de l’histoire de la philosophie et les études littéraires. Si l’écriture historienne évoque les trajectoires intellectuelles d’Héloïse, Dante, Rabelais, Du Bellay, Ronsard ou encore Pascal en mettant en évidence les motifs philosophiques lovés au cœur de leurs œuvres littéraires, le travail de critique littéraire prolonge ce mouvement et considère des œuvres plus récentes, celles de Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans, Paul Claudel, Charles Du Bos, Charles Ferdinand Ramuz ou encore François Mauriac. Outre une trentaine d'articles, le sommaire offre quatre monographies parues entre 1923 et 1974 : Les Idées et les Lettres (1932), qui réunit les premières recherches menées dans le domaine de l’histoire littéraire ; Héloïse et Abélard (1938), livre issu d’un cours professé en 1936-1937 au Collège de France ; Dante et la philosophie (1939) première incursion dans les études dantesques, qui sera prolongé bien des années plus tard par l’ouvrage Dante et Béatrice (1974) ; enfin, L’école des muses (1951), ouvrage qui mène une réflexion singulière sur la genèse des œuvres littéraires.

