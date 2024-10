Ghislain Waterlot, Mystique et histoire chez Henri Bergson. Une lecture des Deux sources de la morale et de la religion

Le présent ouvrage s’efforce de prendre au sérieux ce que Henri Bergson a voulu dire dans sa dernière grande œuvre : Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932), la moins comprise et la moins lue des philosophes – même si elle a rencontré d’emblée le succès public.

Au-delà du grand thème du clos et de l’ouvert qui donne sa structure à l’ensemble, l’œuvre doit être considérée à partir de ce que Bergson lui-même estimait en être le centre : l’expérience mystique en tant qu’elle introduit l’ouvert dans le monde humain. La distinction du clos et de l’ouvert n’est pas seulement conceptuelle, elle est enracinée dans l’expérience, et cette expérience particulière qui est dite « mystique ». Une expérience à ce point décisive qu’elle aurait mis en route et structuré l’histoire de l’humanité.

En dernière analyse, la mystique selon Bergson est la clé d’une philosophie de l’histoire. Et c’est cette philosophie qu’il nous a fallu discuter et critiquer. Peut-être faut-il retenir de l’expérience des mystiques moins quelque lumière sur l’avenir de l’humanité que « la simplicité de l’espérance ».

Ghislain Waterlot est professeur de philosophie de la religion et d’éthique à l’université de Genève. Ses travaux portent notamment sur Bergson, Rousseau, et Simone Weil.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN : 9782745362100. 40 €