Trou Noir, n°3 : Enjeux historiques et conflits mémoriels des sexualités dissidentes

Un vent nouveau souffle sur l’histoire LGBTQI+. Une redéfinition des enjeux politiques de l’histoire et de la mémoire portée par une génération de chercheur·euses concerné·es et par l’émergence de nombreux collectifs d’archives queers impulse des dynamiques inédites destinées à construire la connaissance et le passé des sexualités et des genres dissidents, en résistance au pouvoir et à son organisation verticale des grands récits et de l’oubli. Multiple, partiale, située, collective, la transmission devient elle-même une lutte, objet d’un militantisme dont la vocation résidera dans la création d’outils, de liens et d’espaces à même de soutenir ce changement.

Lire l'avant-propos sur le site de la revue.

Sommaire

• Faire communauté avec l’archive – Entretien avec le Collectif Archives LGBTQI+ Paris

• Le capital mémoriel LGBTQIA+ – par Roméo Isarte

• Petites histoires d’adolescences trans – par Clovis Maillet

• Entretien avec David Halperin – par Quentin Dubois et Mickaël Tempête

• Deuiller au travers – par Emma Bigé

• A la recherche de nos histoires perdues – par Mathias Quéré

• Paris perverti : la carte du métropolitendre – par Val Bovey et Nagy Makhlouf

• Mémoires infectées et spectres du capital – par Cy Lecerf Maulpoix