Sophie Lalanne, Didier Lett, Dominique Picco (dir.), Une histoire des femmes en Europe, des grottes aux Lumières. Objets, images, textes

Coordonné par Sophie Lalanne, Didier Lett et Dominique Picco.

Écrire une histoire des femmes en Europe impose des approches nuancées, croisées et complémentaires. En partant d’une sélection de documents d’époque et de natures différentes, connus ou inédits, des historiennes et des historiens analysent sur le temps long diverses thématiques de l’histoire des femmes et du genre, tout en les replaçant dans le contexte spécifique de leur période, la Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge ou l'époque moderne.

Cet ensemble de plus de 150 notices, rédigées par une équipe de plus de 120 autrices et auteurs, est une somme unique qui donne à voir l’histoire des femmes dans toutes ses dimensions, politiques, économiques, culturelles et sociales, et atteste clairement que les femmes, elles aussi, ont fait l’Europe.

Ouvrage collectif pensé et réalise par : Cécile Beghin, Jean-Bapriste Ernoult, Véronique Garrigues, Sophie Lalanne, Didier Lett, Sandra Pérès-Noguès, Dominique Picco, Julie Pilorget et Mélanie Traversier ; avec la collaboration de Lucie Jardot, Aude Loriaud et Audrey Vasselin.