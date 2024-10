Aleksandr Lavrov, Marie-Karine Schaub, Alain Hugon & Malte Griesse (dir.), Cris et écrits

Les révoltes et les mouvements rébellionnaires touchent toute l’Europe à l’époque moderne et leur médiatisation est très intense tant la circulation des rumeurs et des informations à leurs propos en amplifie l’écho.

De l’Angleterre à la Russie, en passant par le royaume de France, l’Espagne, le Saint-Empire ou l’Ukraine et à partir de sources publiques ou privées, journalistiques ou diplomatiques, l’ouvrage met en évidence des connexions entre les événements ici relatés et des effets de miroir entre les espaces. L’étude croisée des regards étrangers permet d’apporter de nouveaux éclairages sur les épisodes analysés et l’attention portée aux écrits qui les relayent de dresser un tableau des canaux de l’information structurant cette première scène de la presse européenne. À travers la lecture de ces mises en récit, ce sont aussi les processus de mémorialisation de ces révoltes qui sont mis en lumière.

Avec le soutien de Paris-Est Sup.

