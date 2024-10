Olivier Perru, Lettres et mémoires sur la santé et la maladie. XVIIe -XVIIIe s.

Cet ouvrage propose de rechercher le vécu individuel ou collectif de la santé et de la maladie en France dans des correspondances comme dans des textes originaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Il s’agit aussi de valoriser une forme de sociabilité autour du corps malade et de la place du patient dans la société d’alors.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on commence à se dire et à raconter par écrit ses maux, sans insister sur l’aspect psychologique; à cette époque, la maladie est encore envisagée dans une perspective chrétienne.

Au XVIIIe siècle, le pathologique devient objet de récit, de façon publique et officielle ou dans des correspondances. Avec les Lumières, le souci de soi est une priorité dans les salons et alimente une sociabilité mondaine. Il s’accompagne alors d’une approche psychosomatique et interpersonnelle de la maladie, portée par ailleurs par de nombreuses femmes.